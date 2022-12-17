В МАГУ запустят магистратуру по урбанистике и дизайну архитектурной среды в Арктике

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Якутске прошла встреча участников научно-образовательного консорциума университетов «Будущее арктической архитектуры и динамика климата». Ключевой темой встречи консорциума стал запуск магистратуры по урбанистике и дизайну архитектурной среды в Арктике.

Проректор по учебной работе МАГУ Татьяна Ашутова обсудила с ректором Арктического государственного института культуры и искусств Саргыланой Игнатьевой запуск совместных образовательных программ, в частности — открытие в 2023 году магистратуры по урбанистике и дизайну архитектурной среды в Арктике.

«Только объединив усилия с другими вузами, научными организациями и предприятиями, мы сможем провести точные исследования и разработать проекты по благоустройству северных зон. Для этого мы создаём учебные программы, готовящие тех специалистов, которые смогут реализовать задуманные планы по развитию Арктики», — рассказала Татьяна Ашутова.

Участники также обсудили проект по развитию Тикси — крупного северного посёлка в Якутии. Планируется, что группы студентов в междисциплинарных командах будут исследовать и проектировать территорию населённого пункта с точки зрения урбанистики. В работе смогут принять участие представители всех университетов консорциума.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, консорциум «Будущее арктической архитектуры и динамика климата» представляет собой объединение вузов, научных организаций, предприятий, реализующих в своей деятельности программы подготовки кадров для Арктической зоны Российской Федерации. Соглашение о создании научно-образовательного консорциума между российскими вузами было подписано в 2020 году.

Консорциум ориентирован на создание пространства, обеспечивающего качественное информационно-аналитическое сопровождение проектов развития территорий АЗРФ, в том числе координацию научной и образовательной деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru