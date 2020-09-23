В МАГУ завершился региональный конкурс дизайнеров одежды «История о северной идентичности»

19 сентября, и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Юрьевна Иванова побывала на модном перфомансе конкурса молодых дизайнеров «История о северной идентичности». Мероприятие было организовано Мурманским арктическим государственным университетом и проводится в вузе уже в третий раз и дает возможность начинающим дизайнерам попробовать свои силы в создании собственной коллекции.

Работы оцениваются как компетентным жюри, так и широкой общественностью.

В декабре 2019 года прошел первый этап конкурса, на котором отобрали лучшие эскизы коллекций. Авторы лучших работ получили грант на реализацию своих идей в рамках модного перфоманса.

Традиционно показы проходили в университете весной, но в этом году из-за пандемии коронавируса сроки перфоманса были перенесены, а само мероприятие состоялось почти без зрителей и транслировалось онлайн.

В этом году на конкурс были представлены коллекции шести конкурсантов. Студенты и выпускники МАГУ боролись за главный приз - возможность принять участие в престижном федеральном конкурсе дизайнеров «Адмиралтейская игла». В прошлом году этой чести удостоился выпускник МАГУ, сотрудник ДК им. С.М. Кирова Кирилл Кончаковский.

Его коллекция произвела фурор на перфомансе в Мурманске, на «Адмиралтейской игле» он занял второе место и принял участие в международном конкурсе молодых дизайнеров European Fashion Union в рамках Недели моды в Милане. В этом году Кирилл занял второе место, а победителем стала Ирина Вихрова.

В 2020 году Кирилл представил на конкурс коллекцию под названием «Вайт Вайолет». Коллекция Кирилла - лимитированный подиумный продукт, в котором автор отразил всё, что впечатлило его за прошедший год.

- Я люблю ту одежду, на которую интересно смотреть и думать: «Что это? Как это сделано? Почему это сделано?», - поделился автор коллекции.

В ближайших планах Кирилла представить «Вайт Вайолет» на фестивале «Намоднение».

Наталья Юрьевна, присутствовавшая на конкурсе, отметила - очень важно, чтобы молодые талантливые дизайнеры, обучающиеся в регионе, оставались в Мурманской области. Пример Кирилла показывает востребованность креативных ребят - они могут как трудиться в областных учреждениях культуры, так и создавать для местных жителей и туристов фешн-шедевры в стилистике Арктики.