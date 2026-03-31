В Махачкале состоялась первая женская образовательная конференция «Каспийская звезда»

Она была организована Единым волонтёрским центром Мурманской области при поддержке командования Каспийской флотилией ВМФ России и правительства Республики Дагестан.

28 марта на площадке исторического парка «Россия – моя история» жены военнослужащих и близкие защитников Родины собрались прослушать лекции и мастер-классы от экспертов из Москвы, Мурманска и Махачкалы. Республика Дагестан стала шестым регионом, где проводится конференция всероссийского проекта из Мурманской области «Звезда Севера», охватывая теперь территории присутствия четырех флотов России, Беломорскую военно-морскую базу Северного флота и Каспийскую флотилию.

Ежегодно по всей России во флотских конференциях семьи проекта «Звезда Севера» участвуют более 4000 женщин, которые помимо новых знаний получают вдохновение и мотивацию для запуска собственных инициатив. Запуск «Каспийской звезды» в Махачкале стал важным этапом развития социального проекта, объединившей все флота и флотилии ВМФ РФ. Особенно ценно, что это стало возможным в Год Единства народов России.

К участницам первой конференции «Каспийская звезда» обратилась министр культуры республики Дагестан Зарема Бутаева, которая передала приветственный адрес от главы республики Сергея Меликова.

«Это новый этап масштабного социального проекта «Звезда Севера», который с 2020 года шагает по стране, объединяя на своих площадках тысячи сильных и мужественных женщин, которые вносят значимый вклад в развитие регионов. Выражаю искреннюю признательность руководителю Единого волонтерского центра Евгении Владимировне Чибис, всей команде проекта за системную работу и возможность обмениваться опытом деятельности по поддержке семей военнослужащих. Сегодня вы с радостью делитесь своим опытом и зажигаете новую Звезду – в Дагестане», – отметил Сергей Меликов.

Мероприятия проекта «Звезда Севера» проходят в рамках Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ в рамках проекта – «Женщины и их роль в развитии флотских городов».

На открытии конференции в Махачкале к девушкам по видеосвязи обратилась председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова. «Махачкала гостеприимно распахнула свои двери для команды проекта Совета Евразийского женского форума «Женщины и их роли в развитии флотских городов». Представители четырех флотов объединились вокруг координатора проекта Евгении Чибис, чтобы создавать новые возможности для женщин, развивать свои города, оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей. Ваша жизнь, наравне с мужьями, связана со служением на Каспии. У вас есть общая тема для обсуждения: опыт реализации проектов, которыми можно делиться и целесообразно масштабировать», – сказала Галина Карелова.

«Не каждой женщине суждено стать женой военнослужащего. Муж, который днями и ночами пропадает на службе, проблемы трудоустройства, переводы к новому месту службы на другой край страны. В этих ситуациях раскрываются настоящие, верные и преданные подруги жизни, надежный тыл, опора и счастье военнослужащего. От лица командующего Каспийской флотилии хочу поблагодарить каждую из вас за то тепло и поддержку, которую вы несете в свои семьи, а гостей из Мурманска за огромную работу, которую вы проводите среди женщин флотских городов», - сказал в своем приветствии контр-адмирал, заместитель командующего Каспийской флотилии по вооружению Игорь Никитин.

Ежегодно преподаватели на добровольных началах помогают профессиональной реализации женщин, раскрытию. их потенциала, обретению внутренней уверенности, сохраняя гармонию в семье. По результатам конференции девушки вдохновляются на создание собственных проектов, получая консультации экспертов и психологическую поддержку.

«Мы создали конференцию по запросам самих девушек. Участницы набираются опыта, получают знания, идут учиться, находят новых подруг по интересам. Таким образом они запускают свои проекты, которые мы видим уже по всей стране. В Дагестане много женских инициатив, которые достойны всероссийского внимания, и мы уже сейчас находим много точек для взаимодействия, что поможет усилить нам друг друга. На это направлена программа конференции в Махачкале. Мы верим, что девушки Дагестана будут активно участвовать в жизни флотских конференций», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, член Совета Евразийского женского форума, автор конференций «Звезда Севера» и «Каспийская звезда» Евгения Чибис.

На «Каспийской звезде» для участниц на волонтёрских началах выступили девять преподавателей из Москвы, Мурманска и Дагестана по темам профессиональной реализации, саморазвития, здоровья, образования детей, развития навыков публичных выступлений, психологии. Постоянный интеллектуальный волонтёр флотских конференций, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области Андрей Продеус провёл новую лекцию о здоровье детей и ответил на вопросы участниц.

«Знания нужны для того, чтобы передавать их людям, и тем самым делать свою жизнь полезной и помогать людям. Такое волонтерство делает нас здоровее и добрее. Даже исследования это подтверждают: люди, которые помогают друг другу, живут дольше. Вокруг этого проекта много знающих, добрых и целеустремленных людей, общение с которыми для меня большая радость», – отметил Андрей Продеус.

Клинический психолог, специалист по работе с экстремальной травмой Людмила Николаева дала практические рекомендации для понимания себя и своего ребёнка. Маркетолог и предприниматель Екатерина Краснощек рассказала, как превратить семейный бизнес в бренд. Лучший стилист-имиджмейкер 2024 года по версии Всероссийского сообщества стилистов и автор собственных проектов Евгения Владимирова рассказала, как дополнить свой образ актуальными аксессуарами. Руководитель проекта «Мастерская выступлений» Анастасия Вечирко провела мастер-класс по работе с волнением перед выступлением и женской коммуникации. Промпт-инженер Татьяна Пучкова показала, как женщинам использовать нейросети на каждый день для помощи и вдохновения.

На «Каспийской звезде», как и на всех остальных флотских образовательных мероприятиях, выступили эксперты из Дагестана – профессионалы в сферах здоровья и красоты. Президент Ассоциации маммологов Дагестана Фатима Тамаева провела лекцию о женском здоровье, а президент ассоциации иппотерапевтов Северного Кавказа Наталья Соловьева затронула тему восстановления женского здоровья и реабилитации для детей с ОВЗ и мужчин, вернувшихся с СВО, с помощью иппотерапии.

«Выступая перед женщинами, видя глаза в зале, понимаешь всю важность этого мероприятия. Мы делились своими знаниями от души, видели заинтересованность участниц. Энергия и красота, поддержка мужчин женщинами – это очень важно. Мы становимся примером и опорой для своей семьи других, воспитания нового поколения», – поделилась впечатлениями Фатима Тамаева.

