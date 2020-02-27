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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.20 11:15

В Малом Сафоново жители положительно оценивают планыблагоустройства территории посёлка

Во флотской столице началось обсуждение с жителями предложений по реализации программ по комфортной городской среде в ЗАТО г. Североморск. 26 февраля такие встречи состоялись в гимназии № 1, где председатель Совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев, депутаты Ольга Ефименко и Виктория Чеботарь, а также заместитель руководителя Городского центра ЖКХ Иван Гладских обсуждали с жителями улицы Адмирала Сизова перспективы строительства спортивного городка и детской площадки, а в посёлке Малое Сафоново заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г, Североморск Игорь Козинский и депутат Евгения Гордеева встречались с жителями улицы Елькина, обсуждая обустройство детской площадки и дворовых территорий по улице капитана Елькина у домов 2, 3, 5, 6, 7 и 8.

На 2020 год на реализацию проектов по комфортной городской среде выделяется 45 миллионов рублей. Значительная часть из них будет израсходована на создание спортивной и детской площадок на улице Сизова. Здесь будут созданы специальные площадки для ребятишек от 0 до 5 лет, от 5 до 12 лет, установлены тренажёры для более возрастной категории, появится освещение. Под игровыми комплексами будет уложено покрытие. Все работы планируется завершить до 1 сентября 2020 года.

Жители просили установить на площадке видеокамеры, чтобы не допустить актов вандализма по отношению к новым площадкам и установленному на них оборудовании.

Евгению Алексееву и Ивану Гладских были заданы  вопросы, касающиеся благоустройства придомовых и общественных территорий в районе улицы Чабаненко, Полярная, а также, созданию аллеи от Главпочтамта до церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

В Малом Сафоново жители в целом положительно отозвались о планируемых работах в рамках программы по благоустройству. Они отмечали, что благодаря их инициативе удалось добиться ремонт дворов. Часть встречи её участники посвятили перспективам благоустройства посёлка.

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