В Мариуполе полностью освобождён от украинских националистов металлургический комбинат «имени Ильича»Студент из Кандалакши стал призёром всероссийских профессиональных состязаний по компетенции «Управление локомотивом»
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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.22 10:50

В Мариуполе полностью освобождён от украинских националистов металлургический комбинат «имени Ильича»

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В городе Мариуполь группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов металлургический комбинат «имени Ильича», - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесён удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолёт Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области. В районе населенного пункта Лозовая в Харьковской области сбит в воздухе истребитель Су-27 воздушных сил Украины.

Также в районах населенных пунктов Изюм, Левковка, Новая Астрахань, Новая Кубань, Счастливое, Чернобаевка, Черновый Сокол сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.

В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражено семь объектов противника. Среди них: в районе Ясеновое уничтожена пусковая установка тактических ракет «Точка-У» и пункт временной дислокации украинского националистического формирования, в том числе до 20-ти единиц бронетанковой техники и до 50-ти националистов; в районах населенных пунктов Дергачи, Новоелизаветовка, Повстанское уничтожены скопления украинской военной техники и вооружения; в населенных пунктах Николаев и Парутино уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива.

Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наёмников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наёмников.

Также нанесено поражение 221-му военному объекту Украины, в том числе: 12-ти пунктам управления, 176-ти опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожено 13 военных объектов Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 10 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники.

Армейской авиацией в районах Гусаровка и Волобуевка уничтожены скопления живой силы и украинской военной техники, в том числе: три опорных пункта, 9 единиц бронетехники и автомобили различного назначения.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолёта, 105 вертолётов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2110 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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