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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 11:15

В Мариуполе сжимается кольцо окружения и ведутся бои против националистов в центре города

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Группировкой войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил освобождено более 90 процентов территории республики, - сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – В настоящее время подразделениями Луганской Народной Республики уничтожаются разрозненные группы националистов на южных окраинах освобожденного населенного пункта Рубежное. В Донецкой Народной Республике Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают успешное наступление в северном направлении.

За сутки взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка. Продвижение за сутки составило 16 километров.

В Мариуполе подразделения Донецкой Народной Республики, при поддержке российских Вооруженных Сил сжимают кольцо окружения и ведут бои против националистов в центре города.

За ночь авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбито в воздухе ещё шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражён 81 военный объект Украины. Среди них: четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 183 беспилотных летательных аппарата, 1406 танков и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной военной автомобильной техники».

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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