В марте 2025 года из Мурманска в Республику Корея отправлено 26 рефрижераторных контейнеров с 418 тоннами продукции

Первые в 2025 году партии краба отправлены с территории Мурманской области в Республику Корея под контролем Россельхознадзора. В марте этого года было досмотрено 26 рефрижераторных контейнеров с 418 тоннами продукции.

Как сообщает пресс-служба контрольного ведомства, варёно-мороженый и сыромороженый краб поступает в морской порт Мурманск на транспортном судне с промысла и выгружается в рефрижераторные контейнеры, которые по железной дороге следуют во Владивосток, а далее морским судном-контейнеровозом — в Корею.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора проводят проверку перед погрузкой. Подконтрольный товар подвергается лабораторным исследованиям на показатели качества и безопасности в соответствии с требованиями Кореи.

Фото: https://mmrp.ru/news/70/ao-mmrp-zapustil-multimodalnye-perevozki/