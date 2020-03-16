В марте баланс рисков для инфляции изменился

Как сообщает ЦБ РФ, с начала марта произошло значительное изменение внешних условий, связанное с распространением эпидемии коронавируса и ухудшением ситуации на рынке нефти. Вызванное этими событиями ослабление рубля является существенным, но краткосрочным проинфляционным фактором.

Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее.

Однако выраженное и продолжительное замедление мировой экономики, а также влияние возросшей неопределенности и произошедшего ужесточения денежно-кредитных условий на динамику внутреннего спроса могут стать значимыми дезинфляционными факторами среднесрочного характера.

Банк России будет комплексно рассматривать влияние произошедших изменений на среднесрочный прогноз динамики инфляции, инфляционных ожиданий и развития экономики и оценивать риски устойчивого отклонения инфляции от цели на прогнозном горизонте.