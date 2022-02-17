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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.22 12:30

В марте филиал детского сада №15 на Восточной улице Североморска примет юных северян

В настоящее время завершено его строительство, идёт отладка оборудования, установка мебели.

Готовность детского сада проверили 16 февраля министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич, глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, руководитель мониторинговой группы от партии «Единая Россия» Евгений Алексеев и начальник Управления образования Юлия Гладских.

Детский сад рассчитан на 12 групп, четыре из которых примут детишек в возрасте от 1 года до 3 лет, что позволит закрыть очередь на места в детских садах для этой возрастной группы. Остальные группы, которые примут детей будут дошкольными, с возможностью нахождения в них детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого в новом детском саду созданы все условия: установлен лифт, подъёемник для маломобильных детей, специальная сенсорная комната с соответствующим оборудованием.

Детский сад будет соответствовать всем современным требованиям. На первом этаже, отопление помещений осуществляется посредством подогреваемых полов. Чтобы исключить сквозняки при проветривании помещений, установлены специальные диффузоры.  В каждой комнате будут установлены по три бактерицидные лампы.

Для всех комнат закуплена разная мебель, подобрана цветовая гамма покраски стен, и под их цвет выбраны шторы. Персонал детского сада с любовью и заботой готовится к приему детишек. В детском саду оборудован и спортзал, и музыкальная комната.

Ирина Вабищевич отметила, что детский сад практически готов к приёму детей. Детям здесь будет максимально комфортно, отметила Ирина Анатольевна.

Олег Прасов, который бывает на этом объекте практически через день, подчеркнул, что что его радует отношение персонала к подготовке открытия детского сада. Все делается с душой и любовью к детям.

Евгений Алексеев отметил, что детский сад практически готов к приёму детей. Это уже шестой детский сад, построенный во флотской столице за последние годы, что позволило решить проблему обеспечения детей местами в детских садах. Он напомнил, что Североморское местное отделение партии «Единая Россия» осуществляло постоянный контроль за ходом строительства детского сада, который возводился в рамках партийного проекта «Новая школа», направление «Детские сады».

Юлия Гладских подчеркнула, что ввод в строй этого детского сада позволит решить проблему обеспечения местами в детских садах детей в возрасте от 1 года до 3 лет. А формирование дошкольных групп для этого детского сада шло с 1 сентября 2021 года. В марте детский сад должен принять детей.

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