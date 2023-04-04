В марте Кольская АЭС выдала в Единую энергетическую систему страны 1030,2 млн кВтч электроэнергии

Общая выработка с начала текущего года на КАЭС составила более 3 млрд кВтч. При производстве такого же количества энергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено около 1,5 тысячи тонн углекислого газа (СО 2 ).

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №№2, 3 и 4. На энергоблоке №1 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 1280 МВт.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил: «На энергоблоке №1 работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком. Особое внимание уделяется вопросам замены насосов и арматуры в реакторном и турбинном отделениях, монтажу дополнительных перемычек на трубопроводах основного конденсата турбоагрегатов №1 и №2. Планируется модернизировать систему оперативного постоянного тока».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, атомная станция надёжно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, включая большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.