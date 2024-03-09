В марте Мурманский областной драматический театр представит северному зрителю сразу две премьерных постановки

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на малой сцене с успехом стартовали показы французской интеллектуальной комедии «Месье Амилькар, или Человек, который платит». Спектакль в двух действиях поставил московский режиссёр Алексей Ожогин. По сюжету пьесы, Месье Амилькар, которому не хватает душевного тепла и общения с близкими людьми, нанимает троих людей, чтобы они изо дня в день играли его родных. Однако выдуманные чувства вдруг становятся искренними, и герои, играя чужую жизнь, невольно делают её своей собственной. Жизнь, нарисованная фантазией, обретает плоть и кровь. Только это не всегда приносит подлинное счастье.

Ещё одну новую постановку северяне увидят в конце марта. На большой сцене состоятся премьерные показы мистической мелодрамы «Отель двух миров», которую готовит художественный руководитель театра Николай Гадомский. Главный герой попадает в аварию, результатом чего становится кома. И пока врачи борются за его жизнь, он попадает в странное место под названием «Отель двух миров». Ни один из постояльцев не знает, как именно он попал туда, никто из них не знает — никогда сможет его покинуть, ни куда отправится. Здесь всё та же жизнь, но только каждый из «постояльцев» в любой момент может исчезнуть. Но вернётся ли он в прежнее состояние или все закончится навсегда — зависит только от него.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в этом году Мурманский областной драматический театр отмечает 85-летие. На торжественном вечере, посвященном юбилею крупнейшей театральной площадки Кольского Заполярья, пройдут награждения выдающихся сотрудников, выступления артистов театра и творческие поздравления от ведущих деятелей искусства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru