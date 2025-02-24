В марте нас ждёт много новых законодательных изменений

В основном они будут касаться дачников, людей, планирующих строительство индивидуальных домов, тех, кто хочет взять кредиты.

Военные пенсионеры получат прибавку к пенсии

Пенсии военных будут проиндексированы - с 1 марта бывшие военнослужащие, а также стражи порядка получат добавку, исходя из реального размера инфляции (9,5 процента).

Как сообщает «Российская газета», до этого военные пенсии были увеличены с 1 октября 2024 года на 5,1 процента. С 1 марта этого года военные пенсионеры получат уже проиндексированные выплаты с учетом нового коэффициента. Доплату за январь и февраль начислят одновременно с мартовской пенсией. Средний размер военных пенсий после индексации составит 43 тысячи рублей.

Дачникам дают три года на освоение участка

С марта вступает в силу закон, которым определяется трехлетний срок для освоения земельных участков. Это касается участков, расположенных в границах населенных пунктов, садовых и огородных.

В новом законе не предлагалось и не предлагается расширить основания для изъятия участков, увеличить штрафы за их неиспользование, подчеркивают в Росреестре. Гражданским кодексом уже с 1995 года предусмотрена процедура изъятия участка, предназначенного для сельского хозяйства либо жилищного или иного строительства в случае его неиспользования по назначению в течение трех лет. То есть если ранее у собственника могли изъять землю, если он ее не освоил в течение трёх лет, то по новому закону срок до возможного изъятия фактически увеличивается до 5-7 лет, так как он дает человеку дополнительные 3 года для освоения, отмечают в ведомстве.

Желающих построить дом защитят от потери денег

Закон об использовании счетов эскроу при строительстве загородного дома по договору подряда вступает в силу с марта.

Ранее, последние несколько лет, счета эскроу в обязательном порядке должны были использоваться при строительстве какой-либо компанией загородного поселка целиком. При строительстве дома силами подрядчика (например, на участке собственника в деревне) счета эскроу в соответствии с Гражданским кодексом также можно было использовать. Однако после вступления в силу специального закона об этом процедура станет прозрачнее и понятнее.

При использовании эскроу подрядчик сможет получить сумму, уплаченную покупателем (заказчиком строительства), только после того как дом будет достроен. Это убережёт частных лиц от потери средств - если, например, деньги подрядчику перевели, а дом он так и не достроил.

Также внесены изменения в правила использования маткапитала - его с марта можно направлять еще и на счет эскроу при строительстве дома по договору подряда.

Меняется порядок оплаты отопления

Вариантов, как оплачивать отопление, с марта станет меньше. Вступит в силу постановление правительства, принятое прошлым летом.

С марта регионы, где жители платят за отопление по факту, утратят право переходить на равномерный способ оплаты в течение года. Те же регионы, в которых платят за отопление равномерно в течение года, смогут либо продолжить применение этого способа, либо при желании в будущем перейти на оплату по факту.

При оплате по факту квартплата летом заметно ниже, чем зимой. Кроме того, этот способ исключает корректировки платы за отопление по итогам года, из-за которых жителям иногда выставляли солидные счета доплат.

Большая часть регионов уже сейчас оплачивает отопление по факту (только в холодное время года). При этом с марта в самих платёжках за квартиру ничего не меняется. Никто не принуждает регионы немедленно менять способ оплаты.

Получить ипотеку станет легче

С марта ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по некоторым ипотечным кредитам, сообщает ДОМ.РФ. Это касается ипотечных кредитов на новое жилье с первым взносом 20-30%, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) менее 70% (ПДН - соотношение платежей по кредитам и займам клиента к его среднемесячным доходам).

То есть банки, выдавая ипотеку, будут использовать меньше капитала под такие кредиты, поясняют эксперты ДОМ.РФ. А это повысит привлекательность таких продуктов для кредиторов, а значит и их готовность работать с ипотекой.

Землю надо будет отмежевать до продажи

Сделки по земле с марта не будут регистрировать, если в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН) нет данных о местоположении границ участка. Также нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или какой-либо недострой, расположенные на таком участке. Применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования, подчеркивают в Росреестре.

Квартиры разрешено отделывать по стандарту застройщика

С марта нынешнего года отделка квартиры может соответствовать не техрегламенту, а собственному стандарту застройщика. А этот стандарт, в свою очередь, должен соответствовать минимальным требованиям Минстроя.

Построенные дома нужно сразу регистрировать

Закон, стимулирующий оформление индивидуальных жилых домов и других построек сразу после завершения строительства, вступает в силу с марта. До сих пор ставить здания и сооружения на кадастровый учет и регистрировать на них права было не обязательно. По оценке Росреестра, на территории каждого региона находится от 1 до 5 тысяч не зарегистрированных индивидуальных жилых домов. Теперь же вводится принцип «построил – оформи», в соответствии с которым эксплуатировать построенные здания и сооружения можно будет только после их оформления, пояснил руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Также законом определяется, что эксплуатация зданий и сооружений должна осуществляться с соблюдением целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены.

Начнет действовать самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта можно будет установить запрет на выдачу самому себе кредитов не только в своем банке, но сразу во всех банках и микрофинансовых организациях (МФО) страны. Помимо дистанционных заявок на кредит - например, через приложение банка - можно будет ограничивать и очные. Это поможет защититься как от мошенников, так и, возможно, от собственных вспышек кредитной активности.

Самозапрет с марта можно зафиксировать в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» (не позже 1 сентября такая возможность должна появиться и в МФЦ) через типовое заявление. Ограничения устанавливаются бесплатно. Сведения о самозапрете будут передаваться в квалифицированные бюро кредитных историй, причём установить самозапрет никак не помешает и «нулевая» кредитная история. Если человек в будущем отменит самозапрет, то его существование ранее не повлияет на одобрение заявки на кредит.

В рекламе кредитов заёмщика призовут оценить свои возможности

С 1 марта в рекламу потребительских кредитов, займов и ипотеки начнут добавлять предупреждения для заёмщиков.

Предупреждения должны будут занимать минимум 5% рекламной площади объявления - не важно, на рекламном щите или на баннере в интернете. В случае с роликами на радио или телевидении предупреждение должно звучать минимум три секунды.

Формулировок с предупреждениями будет две: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» (стандартная), а также «Изучите все условия кредита (займа)». Вторая формулировка должна применяться, если реклама содержит хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита.

На розничных рынках появятся кассовые аппараты

С 1 марта вступят в силу изменения в порядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Основные коснутся регистрации кассовых аппаратов, применения касс на розничных рынках и выдачи чеков в общепите.

Так, зарегистрировать кассовые аппараты можно будет в упрощенном режиме, а с 1 сентября 2025 года будут добавлены два новых способа регистрации: через портал «Госуслуги» или через «кабинет производителя» ККТ.

В ресторанах, кафе и других заведениях общепита чеки должны будут выдавать до оплаты, а не после, как сейчас.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/

