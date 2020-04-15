В марте объёмы доставки рыбы в Мурманск упали

Минувший месяц оказался провальным по объёмам доставки рыбы в Мурманск. Падение рубля сделало зарубежные рынки ещё привлекательнее для рыбопромышленников. Как следствие, в марте Мурманский морской рыбный порт перевалил всего 10 тысяч тонн рыбы, хотя в Северном бассейне российские суда добыли свыше 60 тысяч тонн.

Прогноз по перевалке рыбы на апрель более оптимистичный. Во-первых, в апреле район промысла начинает смещаться в восточную часть Баренцева моря, а значит, путь к причалам Мурманска станет короче. Во-вторых, в начале месяца порт получил неожиданную прибавку в грузообороте за счёт судов, которые не смогли в иностранных портах пройти ремонт или поменять экипажи. Напомним, из-за профилактических мер по коронавирусу, принятых в Норвегии, рыбопромышленники вынуждены возвращать отдельные траулеры в Россию. Поэтому на выгрузку в Мурманск зашло уже шесть судов, предпочитавших раньше выгружаться в иностранных портах.