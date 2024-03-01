В марте пройдёт просветительский марафон Российского общества «Знание» – «Знание.Первые»

Со 2 по 6 марта пройдёт просветительский марафон Российского общества «Знание» – «Знание.Первые». Масштабное мероприятие запланировано в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

Программа марафона будет посвящена главным человеческим ценностям. Участники обсудят общее, настоящее и будущее человечества в самых разных сферах – от науки и образования до бизнеса и культуры. Марафон «Знание.Первые» охватит шесть площадок Города молодёжи мира: Международный аэропорт ВФМ, а также некоторые павильоны.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, девизы предстоящего марафона созвучны смыслам фестиваля: «Ответственность за судьбы мира», «Многонациональное единство», «Мир возможностей для каждого», «Сохраним семью во имя детей и мира» и «Мы – вместе с Россией». Яркие выступления лекторов будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала «Знание.ТВ»

Арт-кластер «Таврида» в рамках марафона готовит показы трех спектаклей. Среди них музыкально-драматический спектакль «Жил такой парень», посвящённый жизни писателя, режиссёра и актёра Василия Шукшина. Ещё один культурный проект – «Принцип слова», в котором гости фестиваля услышат произведения молодых авторов прозы, зачитанные профессиональными актёрами.

Фото: https://gov-murman.ru