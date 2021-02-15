В марте стартует новый конкурс по программе губернаторского стартапа

В 2020 году в Мурманской области начала действовать новая мера поддержки бизнеса – губернаторский стартап. Поддержка в рамках программы заключается в предоставлении безвозмездного гранта в размере до 1 млн рублей и права на льготный микрозайм до 1 млн рублей под 4% годовых. Получателей определяют на конкурсной основе.

По словам заместителя губернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой, программа пользуется популярностью у предпринимателей региона: в 2020 году победителями конкурсных отборов стали 37 проектов.

«Реализация проектов-получателей этого вида поддержки позволила открыть 158 новых рабочих мест в семи муниципалитетах. В 2021 году реализация данного направления будет продолжена, на эти цели предусмотрено 15 миллионов рублей. Приказ о проведении конкурса сегодня будет опубликован на сайте министерства инвестиций и других информационных ресурсах», – отметила вице-губернатор в ходе оперативного совещания.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, приём заявок на участие в конкурсе стартует 1 марта и будет осуществляться до 26 марта. Заседание конкурсной комиссии запланировано в апреле.

Также вице-губернатор рассказала о мероприятиях и образовательных программах для предпринимателей, которые реализуются в Мурманской области. Одним из таких является ежегодная выставка местных товаропроизводителей, которую в этом году планируют провести 26-28 марта.