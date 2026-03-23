В марте стартует выборочное обследование сельскохозяйственной деятельности личных подсобных хозяйств граждан

С 25 марта по 11 апреля 2026 года на территории Мурманской области стартует первый из пяти этапов Выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

Результаты обследования предназначены для получения полной информации о состоянии сельскохозяйственного производства, объёмах реализации сельхозпродукции всеми сельхозпроизводителями. Полученные сведения также будут применяться для расчёта балансов продовольственных ресурсов, фондов личного потребления продуктов питания и использоваться при формировании статистической информации о средней заработной плате наёмных работников.

Как сообщает руководитель регионального статистического ведомства Т.Е. Лапин, опрос глав личных подсобных хозяйств проведут интервьюеры. При посещении личного подсобного хозяйства каждый из них обязан предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт. Ответы со слов опрашиваемых (без предъявления каких-либо документов) интервьюеры занесут в электронный бланк на планшетных компьютерах.

Респондентам будут заданы вопросы о производстве и реализации мяса, молока, яиц, картофеля и других овощей. Поинтересуются площадью имеющихся земельных участков и посевами сельскохозяйственных культур, плодово-ягодными насаждениями, наличием сельскохозяйственных животных, расходами кормов скоту и птице, запасами сельскохозяйственной продукции, расходами на оплату услуг наёмным работникам.

Мурманскстат гарантирует, что все данные, полученные в ходе опроса, будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.

Остальные четыре этапа выборочного обследования будут проведены: с 25 июня по 11 июля, 25 сентября по 11 октября, 25 октября по 11 ноября и 25 ноября по 11 декабря текущего года.