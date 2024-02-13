В марте стартуют онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда»

12 февраля на очередном совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о старте онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда».

«В Мурманской области онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда» впервые стартовали в 2021 году и являются одними из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить» в сфере спорта», – отметила Светлана Наумова.

Главная цель конкурсов заключается в популяризации здорового образа жизни, развитии массового спорта и приобщения северян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Данные конкурсы стали популярным проектом для людей, которые организовывают физкультурную работу среди населения собственными силами отдельно от основной трудовой деятельности, а также дали возможность проявить себя и тем, кто ранее занимался тренерской работой, и тем, кто решил попробовать свои силы впервые. Конкурс за эти годы продемонстрировал, как много в Кольском Заполярье активных и неравнодушных к спорту людей, которые исключительно своими силами и своим энтузиазмом приобщают людей к здоровому образу жизни.

С 2021 года более 35 северян приняли участие в конкурсе «Народный тренер», в конкурсе «Народная команда» участвовали 20 команд. С 2022 года было принято решение об увеличении призового фонда. Сумма денежных призов в номинации «Народный тренер» за 1, 2 и 3 места теперь составляет 150, 125 и 100 тысяч рублей соответственно. Сумма денежных призов в номинации «Народная команда» за 1, 2 и 3 места – 200, 175 и 150 тысяч рублей соответственно.

В 2024 году побороться за звание «народный тренер» смогут все активные граждане, имеющие профильное образование в сфере физической культуры и спорта, кто в свободное от работы время на безвозмездной основе проводит общественную физкультурную работу среди различных категорий и возрастных групп населения в муниципалитетах.

К участию в конкурсе «Народная команда» допускаются вновь сформированные либо уже существующие любительские команды по игровым видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, регби и другие, которые собственными силами осуществляют тренировочную деятельность на объектах спорта Мурманской области. Члены команды не должны состоять в профессиональных спортивных клубах Мурманской области и РФ.

Существенным условием участия в конкурсе является отсутствие финансирования команды из средств муниципального и областного бюджетов в период с 1 января 2024 года по 31 октября 2024 года.

Конкурс делится на несколько этапов, в течение которых конкурсанты должны зарегистрироваться, заявки должны пройти соответствующий отбор. Участникам мероприятия необходимо подтверждать свою работу выгрузкой на портал «Наш Север» фото- и видеороликов.

1 марта – 15 апреля 2024 года – регистрация тренеров и команд-участниц конкурса на портале «Наш Север».

16 апреля – 10 мая 2024 года – информационно-коммуникационная кампания по поддержке участников конкурса.

11 мая – 31 октября 2024 года – организация допущенными участниками конкурса спортивно-массовой работы с населением по заявленным видам спорта.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, каждой команде-участнице необходимо ежемесячно выгружать отчёты о проведенных тренировках на портал «Наш Север». Минимальное количество тренировок в 1 отчетный месяц – 2. За весь период допускается 1 перерыв в отчете не более, чем на 2 месяца. Отчет с прикреплением фото и/или видеоматериалов о проведенной работе должен составлять не менее 13 тренировок.

1 ноября – 19 ноября 2024 года – анализ конкурсной комиссией фото и/или видеоотчётов и формирование списка команд-участников, допущенных до народного голосования.

20 ноября – 3 декабря 2024 года – открытое народное голосование на портале «Наш Север».

Декабрь 2024 года – торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса.

Информация о каждом этапе конкурса будет анонсироваться на официальном сайте министерства, в соцсетях во взаимодействии с муниципалитетами, а также на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru