14 февраля — повод для мужчин подарить цветы любимойУчастниками фестиваля «Педагогические надежды — 2024» стали 48 учителей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.02.24 17:30

В марте стартуют онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда»

12 февраля на очередном совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о старте онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда».

«В Мурманской области онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда» впервые стартовали в 2021 году и являются одними из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить» в сфере спорта», – отметила Светлана Наумова.

Главная цель конкурсов заключается в популяризации здорового образа жизни, развитии массового спорта и приобщения северян к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Данные конкурсы стали популярным проектом для людей, которые организовывают физкультурную работу среди населения собственными силами отдельно от основной трудовой деятельности, а также дали возможность проявить себя и тем, кто ранее занимался тренерской работой, и тем, кто решил попробовать свои силы впервые. Конкурс за эти годы продемонстрировал, как много в Кольском Заполярье активных и неравнодушных к спорту людей, которые исключительно своими силами и своим энтузиазмом приобщают людей к здоровому образу жизни.

С 2021 года более 35 северян приняли участие в конкурсе «Народный тренер», в конкурсе «Народная команда» участвовали 20 команд. С 2022 года было принято решение об увеличении призового фонда. Сумма денежных призов в номинации «Народный тренер» за 1, 2 и 3 места теперь составляет 150, 125 и 100 тысяч рублей соответственно. Сумма денежных призов в номинации «Народная команда» за 1, 2 и 3 места – 200, 175 и 150 тысяч рублей соответственно.

В 2024 году побороться за звание «народный тренер» смогут все активные граждане, имеющие профильное образование в сфере физической культуры и спорта, кто в свободное от работы время на безвозмездной основе проводит общественную физкультурную работу среди различных категорий и возрастных групп населения в муниципалитетах.

К участию в конкурсе «Народная команда» допускаются вновь сформированные либо уже существующие любительские команды по игровым видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол, регби и другие, которые собственными силами осуществляют тренировочную деятельность на объектах спорта Мурманской области. Члены команды не должны состоять в профессиональных спортивных клубах Мурманской области и РФ.

Существенным условием участия в конкурсе является отсутствие финансирования команды из средств муниципального и областного бюджетов в период с 1 января 2024 года по 31 октября 2024 года.

Конкурс делится на несколько этапов, в течение которых конкурсанты должны зарегистрироваться, заявки должны пройти соответствующий отбор. Участникам мероприятия необходимо подтверждать свою работу выгрузкой на портал «Наш Север» фото- и видеороликов.

  • 1 марта – 15 апреля 2024 года – регистрация тренеров и команд-участниц конкурса на портале «Наш Север».
  • 16 апреля – 10 мая 2024 года – информационно-коммуникационная кампания по поддержке участников конкурса.
  • 11 мая – 31 октября 2024 года – организация допущенными участниками конкурса спортивно-массовой работы с населением по заявленным видам спорта.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, каждой команде-участнице необходимо ежемесячно выгружать отчёты о проведенных тренировках на портал «Наш Север». Минимальное количество тренировок в 1 отчетный месяц – 2. За весь период допускается 1 перерыв в отчете не более, чем на 2 месяца. Отчет с прикреплением фото и/или видеоматериалов о проведенной работе должен составлять не менее 13 тренировок.

  • 1 ноября – 19 ноября 2024 года – анализ конкурсной комиссией фото и/или видеоотчётов и формирование списка команд-участников, допущенных до народного голосования.
  • 20 ноября – 3 декабря 2024 года – открытое народное голосование на портале «Наш Север».
  • Декабрь 2024 года – торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса.

Информация о каждом этапе конкурса будет анонсироваться на официальном сайте министерства, в соцсетях во взаимодействии с муниципалитетами, а также на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, какие форматы поддержки ждут от работодателей в этом году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
Комментарий к новости:5 тысяч рублей – за сообщившие в полицию достоверной информации о фактах управления транспортным средством лицами в состоянии опьянения
51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России за месяц выросла на 1,5%-PRO Валюту (16+)Председатель региональной избирательной комиссии Антон Богомолов в прямом эфире ответил на вопросы северян о предстоящих выборах Президента России в Мурманской области-PRO Энергетику (18+)В условиях заполярного мороза Кольская АЭС работает в стабильном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Самовольная постройка - новое в законодательстве
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика