В марте в Мурманске стартует экологическая акция ЦПГИ «Зелёные игры»

В Мурманске рамках календаря мероприятий «Партия добрых дел» Центр поддержки гражданских инициатив совместно с некоммерческими организациями в течение марта проводит экологическую акцию, приуроченную ко Дню Земли – 20 марта, направленную на сбор отработанных батареек для дальнейшей передачи на утилизацию. Цель акции – показать, что в деле защиты окружающей среды важен вклад каждого человека.

Бокс для сбора батареек будет размещен в Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева по адресу: Мурманск, просп.Ленина, 88. Контактный телефон 8 (8152) 69-33-00.