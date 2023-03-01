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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.23 08:45

«В мастерской художника»: приоткрываем завесу тайн творчества

В Культурно-выставочном центре Русского музея 1 марта в 16.30 состоится торжественное открытие выставки «В мастерской художника» - живопись и графика из собрания  областного музея.

Как отмечают сотрудники Мурманского областного художественного музея, мастерская – это дом художника, место создания произведений искусства.

Именно здесь живописец или скульптор может в полной мере раскрыть все грани таланта. Благодаря особой творческой атмосфере, наполняющей пространство мастерских, мир увидел множество выдающихся произведений.

Магия, происходящая в мастерских, вызывает неподдельный интерес зрителя. Приоткрыть завесу тайны можно через живописные и графические произведения, где художник изображает процесс работы, приглашая наблюдателя окунуться в творчество, стать сопричастным к воплощению художественных идей. Такими работами и наполнена тематическая экспозиция «В мастерской художника» из собрания Мурманского областного художественного музея. В неё войдут произведения мурманских художников Сергиенко А.А., Бубенцова В.Н., Лапина М.А., а также художников других регионов Яковлева А.А., Корниловой Н.И.

Выставка будет работать до 26 марта. Вход свободный.

 

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457258463%2Falbum-11742142_00%2Frev

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