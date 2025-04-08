В рамках Дней предпринимательства Мурманской области пройдёт более 120 мероприятийВ Мурманской области в «Монетной неделе» участвуют не только банки, но и магазины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.04.25 16:00

В Мастерской управления «Сенеж» стартовала образовательная программа «Женщина – лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения»

В Московской области, в Мастерской управления «Сенеж», президентской платформы «Россия – страна возможностей», начался первый модуль образовательной программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток». Это второй поток проекта, который проходит при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ и Минвостокразвития России. В обучении принимают участие 20 жительниц Мурманской области, успешно прошедших этапы предварительного отбора.

Для участия в первом модуле новой программы в Подмосковье приехали 120 женщин — действующих руководителей и руководящего актива муниципальных образований из 18 регионов северных и дальневосточных территорий России. За время обучения они создадут 20 межрегиональных команд, каждая из которых в итоге разработает и реализует социальный проект, решающий одну из приоритетных социально-экономических задач Дальнего Востока и Арктики. Завершающий модуль пройдёт 25-28 июля в Чите.

Стартовало обучение с панельной дискуссии, посвященной успешным практикам развития территорий Севера и Дальнего Востока. Участниками стали генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области, автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис.

«Север и Дальний Восток сегодня становятся центрами притяжения лучших интеллектуальных сил нашей страны. Здесь решаются грандиозные задачи, идут преобразования, которые качественно меняют жизнь. Вам выпала огромная удача быть не только их свидетелями, но и участниками, от которых ждут важных и нужных регионам социальных инициатив. Ваши лидерские качества уже позволили вам стать участниками программы. Уверена, что с ее помощью они получат новое развитие и пойдут на благо ваших регионов», — сказала участникам председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.

О поддержке социальных проектов в Мурманской области рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, автор проекта «Звезда Севера», член совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

На сегодняшний день Мурманская область накопила большой опыт по созданию эффективных женских сообществ. С 2020 года в регионе действует система мероприятий для женщин флотских городов. Одним из ярких примеров является ежегодная конференция «Звезда Севера» Единого волонтерского центра, во время которой эксперты в области психологии, медицины, спорта, креативных индустрий помогают женщинам преодолеть внутренние барьеры и развиваться.

Для арктических регионов запущено сразу две линейки программ «Женщина-лидер». В 2024 году благодаря совместной работе Единого волонтерского центра и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума и командования ВМФ РФ успешно проведена образовательная программа «Женщина-лидер. Флотские города».

«Арктические территории и Дальний Восток объединяет человеческий капитал, здесь идет борьба за каждого человека. Программы Мастерской управления «Сенеж» дают участницам именно те компетенции, которые можно применять у себя дома. Уверена, чем больше будет качественных и своевременных образовательных программ по раскрытию потенциала женщин, тем быстрее будет преображаться и наша Арктика», – рассказала Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, торжественная церемония старта второго потока программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» состоялась 27 марта на Международном Арктическом форуме в Мурманске в рамках Арктической гостиной. Площадка стала местом обсуждения на международном уровне роли женщин в развитии Арктики, а также презентации проектов участниц конференции «Звезда Севера» и выпускниц Мастерской управления «Сенеж».

 

 

Фото (Мастерская управления «Сенеж»): https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Экономить или тратить? Как изменилась финансовая стратегия россиян в 2025 году-PRO Валюту (16+)В ходе сегодняшних торгов доллар США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Эксперты Шанхайского офиса ВАО АЭС подтвердили готовность Кольской АЭС к партнёрской проверке-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Важную инициативу депутатов Мурманской областной Думы поддержали на заседании постоянного комитета ПАСЗР по экономической политике и бюджетным вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»