В Мастерской управления «Сенеж» стартовала образовательная программа «Женщина – лидер. Север и Дальний Восток. Центры притяжения»

В Московской области, в Мастерской управления «Сенеж», президентской платформы «Россия – страна возможностей», начался первый модуль образовательной программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток». Это второй поток проекта, который проходит при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ и Минвостокразвития России. В обучении принимают участие 20 жительниц Мурманской области, успешно прошедших этапы предварительного отбора.

Для участия в первом модуле новой программы в Подмосковье приехали 120 женщин — действующих руководителей и руководящего актива муниципальных образований из 18 регионов северных и дальневосточных территорий России. За время обучения они создадут 20 межрегиональных команд, каждая из которых в итоге разработает и реализует социальный проект, решающий одну из приоритетных социально-экономических задач Дальнего Востока и Арктики. Завершающий модуль пройдёт 25-28 июля в Чите.

Стартовало обучение с панельной дискуссии, посвященной успешным практикам развития территорий Севера и Дальнего Востока. Участниками стали генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин, председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева, руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области, автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис.

«Север и Дальний Восток сегодня становятся центрами притяжения лучших интеллектуальных сил нашей страны. Здесь решаются грандиозные задачи, идут преобразования, которые качественно меняют жизнь. Вам выпала огромная удача быть не только их свидетелями, но и участниками, от которых ждут важных и нужных регионам социальных инициатив. Ваши лидерские качества уже позволили вам стать участниками программы. Уверена, что с ее помощью они получат новое развитие и пойдут на благо ваших регионов», — сказала участникам председатель Совета Евразийского женского форума, сенатор Галина Карелова.

О поддержке социальных проектов в Мурманской области рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области, автор проекта «Звезда Севера», член совета Евразийского женского форума Евгения Чибис.

На сегодняшний день Мурманская область накопила большой опыт по созданию эффективных женских сообществ. С 2020 года в регионе действует система мероприятий для женщин флотских городов. Одним из ярких примеров является ежегодная конференция «Звезда Севера» Единого волонтерского центра, во время которой эксперты в области психологии, медицины, спорта, креативных индустрий помогают женщинам преодолеть внутренние барьеры и развиваться.

Для арктических регионов запущено сразу две линейки программ «Женщина-лидер». В 2024 году благодаря совместной работе Единого волонтерского центра и Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума и командования ВМФ РФ успешно проведена образовательная программа «Женщина-лидер. Флотские города».

«Арктические территории и Дальний Восток объединяет человеческий капитал, здесь идет борьба за каждого человека. Программы Мастерской управления «Сенеж» дают участницам именно те компетенции, которые можно применять у себя дома. Уверена, чем больше будет качественных и своевременных образовательных программ по раскрытию потенциала женщин, тем быстрее будет преображаться и наша Арктика», – рассказала Евгения Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, торжественная церемония старта второго потока программы «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» состоялась 27 марта на Международном Арктическом форуме в Мурманске в рамках Арктической гостиной. Площадка стала местом обсуждения на международном уровне роли женщин в развитии Арктики, а также презентации проектов участниц конференции «Звезда Севера» и выпускниц Мастерской управления «Сенеж».

Фото (Мастерская управления «Сенеж»): https://gov-murman.ru/info/news/