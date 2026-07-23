В Мастерской управления «Сенеж» в Московской области Андрей Чибис стал одним из экспертов форума «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь. Форумы»

Он рассказал, как культурный код региона помогает выстраивать доверие жителей и возвращать людей на Север.

Встреча прошла в рамках смены «Единство» и собрала 500 слушателей, среди которых молодые лидеры, представители студенческого самоуправления, педагоги и наставники со всей России.

Открывая встречу, губернатор отметил важную особенность менталитета северян: способность объединяться перед лицом вызовов. Арктика исторически привлекает сильных, смелых людей, и в Мурманской области каждый четвертый житель — представитель молодого поколения.

«На Севере, чтобы выжить, ты должен кооперироваться: в приоритете должны быть семья, общество и государство. Ты сам строишь свою жизнь. Подтверждением стал пример, который привёл глава региона: в январе этого года в двух городах Мурманской области произошли серьёзные перебои с электричеством. Однако волонтёров-автомобилистов, готовых прийти на помощь, оказалось больше, чем поступило заявок. По словам губернатора, взаимопомощь и умение слышать друг друга — это черты, которые делают жителей региона уникальными и могут служить примером для всей страны», —объяснил Андрей Чибис.

Также Андрей Чибис рассказал о народной программе «На Севере — жить!», созданной на базе 572 тысяч предложений северян, а также об истории появления знакового для региона слогана, который стал не просто модным брендом, а настоящим феноменом — с собственной историей, мерчем и сувенирами, прочно вошедшими в жизнь северян. Когда глава региона только приехал в Мурманскую область, встречи с жителями демонстрировали парадокс: при наличии справедливых вопросов к качеству жизни люди сохраняли абсолютную любовь к родному краю.

«Если ты полюбишь Север — не разлюбишь никогда. Это про наших людей. В одной из рабочих поездок команда приняла решение создать концепцию, которая подчеркнула бы, что на Севере жить круто. Так родилась стратегия «На Севере — жить!», ставшая символом перемен для всего Кольского Заполярья. Сегодня этот девиз вышел за пределы Кольского Заполярья: именно под ним в марте 2025 года прошел Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» с участием Президента России Владимира Путина», - подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис назвал самую важную победу региона: впервые с 1989 года в Мурманскую область приехало больше людей, чем уехало.

«Молодёжь возвращается после учёбы, а специалисты переезжают из других регионов. За этим результатом — масштабная комплексная работа: от создания современной социальной инфраструктуры до благоустройства территорий и поддержки предпринимательства. За последние годы в регионе создано более 9 тысяч рабочих мест, валовый региональный продукт на душу населения вырос в 2,3 раза, а Мурманская область вошла в топ-10 регионов России по эффективности реализации молодёжной политики. Поднимая и развивая Мурманскую область, мы развиваем всю российскую Арктику. А это крайне важно для будущих поколений россиян», — заключил губернатор.

Один из участников встречи спросил, как быть, если у тебя нет ресурсов, как у главы региона, но есть желание изменить жизнь вокруг.

«Делай, что должен, и будь что будет. Если ты веришь в идею — ты ей горишь. Не получилось с первого раза — пробуй ещё. Универсального рецепта нет. Бейся за то, во что веришь», — ответил Андрей Чибис.

Встреча завершилась на эмоциональной ноте. Губернатор признался, что для него и его команды быть во главе Мурманской области — честь и огромная ответственность, а возвращение молодёжи — лучшая мотивация для дальнейшей работы.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571572/#&gid=1&pid=3