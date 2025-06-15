В МАУ прошёл учебно-методический сбор специалистов психологической службы соединений, воинских частей и организаций Северного флота

Региональный центр психологической работы (Северного флота) на базе Мурманского арктического университета провёл учебно-методический сбор специалистов психологической службы соединений, воинских частей и организаций, дислоцирующихся в зоне ответственности центра.

Тема сбора - «Актуальные вопросы организации психологической работы в соединениях, воинских частях и организациях Министерства обороны Российской Федерации».

По актуальным вопросам выступили офицеры-психологи регионального центра.

Как сообщает пресс-служба СФ, особое внимание было уделено вопросам организации психологической работы в зоне ответственности Северного флота, освещены последние изменения в нормативных правовых актах, регламентирующих психологическую работу в Вооружённых Силах Российской Федерации, проведён обзор использования технических средств психологической работы с практической демонстрацией их применения.

Для участников учебно-методического сбора данное мероприятие стало возможностью задать и обсудить волнующие и уточняющие вопросы, а также пообщаться с коллегами.