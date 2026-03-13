В МАУ прошло заседание комиссии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области по цифровой экономике

Для участников заседания из числа представителей крупного бизнеса, образовательных и научных организаций была проведена ознакомительная экскурсия по корпусу Мурманского арктического университета, где практически завершена работа по ремонту и оснащению учебных аудиторий совместно с госкорпорацией «Роскосмос».

Как отметили представители университета, «Роскосмос» активно сотрудничает с Мурманской областью в рамках реализации различных проектов, направленных на поддержку образования и научных исследований. Одним из ключевых направлений является создание современной образовательной инфраструктуры, которая обеспечит подготовку квалифицированных кадров для космической отрасли.

В рамках данного направления на базе МАУ уже проведён капитальный ремонт ряда аудиторий, что позволило создать современные учебные пространства. Новые аудитории позволят студентам получать практические навыки, необходимые для работы в высокотехнологичных отраслях, таких как космическая промышленность и исследования Арктики.

Проректор по научной и инновационной деятельности Мурманского арктического университета Антон Юрманов рассказал представителям работодателей об образовательных и инфраструктурных планах университета. Участники заседания также обсудили возможные формы взаимодействия образовательной организации и бизнеса в сфере подготовки профессиональных кадров: каким образом учебные учреждения могут учитывать потребности предприятий при формировании учебных планов, а представители бизнеса — принимать участие в проектировании инфраструктуры научных и образовательных программ.

Как отметил Антон Юрманов, университет планирует тесное взаимодействие с индустриальными партнёрами. «Важно понимать, что успешное выполнение всех мероприятий невозможно исключительно собственными силами, именно поэтому привлечение внешних экспертов, работающих непосредственно в интересующих нас отраслях, становится ключевым элементом стратегии. Образовательные программы, которые мы создаём, будут ориентированы на решение реальных производственных задач наших партнёров. Таким образом, содержание курсов может формироваться исходя из специфики потребностей каждой конкретной организации», - подчеркнул он.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.