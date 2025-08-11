В МАУ завершился основной этап приёмной кампании: число заявлений выросло в два раза

В период отключения горячей воды молодёжь чаще мерзнет под холодным душем, а россияне 45+ подключают водонагревателиМурманская область вошла в топ-3 читающих регионов России
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в МАУ завершился основной этап зачисления на программы специалитета и бакалавриата на очную и заочную формы обучения. В этом году приём проводился на 844 бюджетных места для обучения в Мурманске и в филиале МАУ в Апатитах. Конкурс на все направления и специальности составил от 3 до 18 человек на место.

«Завершение основного этапа зачисления в вузы показало, что на программы высшего образования было подано в два раза больше заявлений, чем в прошлом году, заметно вырос конкурс на инженерные, медицинские и педагогические специальности. Они и оказались наиболее востребованными. На приоритетном этапе были зачислены 162 человека, на втором этапе – 682», – отметила ответственный секретарь приёмной комиссии МАУ Виктория Пиксендеева.

Наиболее популярными направлениями подготовки у абитуриентов стали: информационные системы и технологии, теплоэнергетика и теплотехника, технологические машины и оборудование, прикладная информатика, электроэнергетика, педагогическое образование, лечебное дело, судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок.

В 2025 году зачислено 22 целевика на следующие направления: лечебное дело, педагогическое образование, теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, специальное (дефектологическое) образование.

По сравнению с 2024 годом увеличилось количество абитуриентов, зачисленных по отдельной квоте, среди которых участники СВО и их дети. Общее количество зачисленных по данному основанию – 67 человек (в прошлом году было 43 человека).

В Мурманском морском рыбопромышленном колледже им. И.И. Месяцева и колледже МАУ приёмная кампания продолжается. 14 августа в 15.00 завершается приём на бюджет, но принести оригинал аттестата можно до 12.00 15 августа.

Таким образом, 1 сентября, в День знаний, в учебные аудитории МАУ по направлениям подготовки ВО и СПО придут 1500 первокурсников – студентов и курсантов.

В Мурманскую область едут ребята из Карелии, Архангельской и Ленинградской областей. В этом году поступило много заявлений с Кубани, Ставрополья, Ростовской области. Уже не первый год интерес к МАУ проявляют абитуриенты из Новороссии и Донбасса. Новыми студентами будут жители ближнего зарубежья, арабских стран, Индии, Турции и западноафриканской Ганы.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, по поручению губернатора Андрея Чибиса введены уникальные меры поддержки для студентов МАУ. Поступившие в вуз медалисты и высокобалльники при переводе на 2-й курс получат 100 тысяч рублей. Введена ежемесячная губернаторская стипендия в 15 тысяч рублей для 50 лучших первокурсников, обучающихся по приоритетным направлениям. Студенты, завершившие каждый учебный год на «отлично», получают 100 тысяч рублей на жилищный сертификат. Иногородним студентам-отличникам ежегодно выплачивают до 30 тысяч рублей на поездки домой, а также полностью возмещают стоимость общежития. Кроме того, введены стипендии для активной молодёжи по 15 тысяч рублей в месяц, а также выплаты для одарённых детей от 37 тысяч до 100 тысяч рублей.

 

 

