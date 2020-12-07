В МБТ – рекорд перевалки минеральных удобрений

В ООО «Мурманский балкерный терминал» («МБТ»), находящемся на территории грузового района № 3 Мурманского морского торгового порта, поставлено несколько рекордов по перевалке минеральных удобрений. Впервые за всю историю терминала в ноябре было перегружено 228 тысяч тонн по семи программам минеральных удобрений, произведенных российскими компаниями «ФосАгро», «Акрон», «ЕвроХим». Предыдущий рекорд составлял 199 тысяч тонн по четырем программам (январь 2019 г .).

«Увеличение перевалки было достигнуто за счёт оптимизации технологического процесса. В основе - совместная эффективная работы специалистов Мурманского балкерного терминала, Мурманского морского торгового порта, грузоотправителей и железнодорожной станции Мурманск Октябрьской железной дороги. Это позволило сократить время обработки подвижного состава», - подчеркнул заместитель директора по логистике – директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК» Александр Масько.

Также в ноябре был установлен рекорд ежесуточной обработки вагонов – 131 единица подвижного состава. Ранее рекорд составлял 112 вагонов, а средний показатель фиксировался на уровне 80-90 единиц. Работники, отличившиеся при внедрении новой технологии, отмечены руководством компании.