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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.20 16:00

В МБТ – рекорд перевалки минеральных удобрений

В ООО «Мурманский балкерный терминал» («МБТ»), находящемся на территории грузового района № 3 Мурманского морского торгового порта, поставлено несколько рекордов по перевалке минеральных удобрений. Впервые за всю историю терминала в ноябре было перегружено 228 тысяч тонн по семи программам минеральных удобрений, произведенных российскими компаниями «ФосАгро», «Акрон», «ЕвроХим». Предыдущий рекорд составлял 199 тысяч тонн по четырем программам (январь 2019 г.).

«Увеличение перевалки было достигнуто за счёт оптимизации технологического процесса. В основе - совместная эффективная работы специалистов Мурманского балкерного терминала, Мурманского морского торгового порта, грузоотправителей и железнодорожной станции Мурманск Октябрьской железной дороги. Это позволило сократить время обработки подвижного состава», - подчеркнул заместитель директора по логистике – директор по управлению портовыми активами АО «СУЭК» Александр Масько.

Также в ноябре был установлен рекорд ежесуточной обработки вагонов – 131 единица подвижного состава. Ранее рекорд составлял 112 вагонов, а средний показатель фиксировался на уровне 80-90 единиц. Работники, отличившиеся при внедрении новой технологии, отмечены руководством компании.

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