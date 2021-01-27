В МБТ поступил новый перегружатель

В Мурманский балкерный терминал поступил новый современный перегружатель ATLAS 520 MH. Машина относится к классу тяжёлой техники, выпускаемой компанией «ATLAS» - одним из ведущих мировых производителей кранов и экскаваторов. Успешная эксплуатация данной модели продолжается уже 20 лет.

Как рассказали специалисты предприятия, это уже третий подобный перегружатель, который эксплуатируется на терминале. Предыдущие были приобретены в 2012 и 2014 году и хорошо себя зарекомендовали в условиях работы на Севере. Машина полностью соответствует требованиям производственной и экологической безопасности.

«Перегружатель оборудован эргономичной кабиной. Предусмотрена возможность её подъёма и выдвижения вперед. Есть автоматический климат-контроль, обеспечен большой обзор во время проведения грузовых операций», - рассказал главных механик ООО «МБТ» Николай Ильин.

Перегружатель предназначен для работы с навалочными грузами, прежде всего, железорудным концентратом, а также для зачистки полувагонов с помощью электромагнита.