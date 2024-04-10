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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.24 16:15

В МБТ утверждена 3-летняя программа ремонта комплекса минеральных удобрений

В Мурманском балкерном терминале НТК утверждена программа ремонта комплекса минеральных удобрений. Это крупнейший ремонт на терминале за последние 10 лет. Решение о его проведении было принято в декабре 2023 года в рамках программы развития предприятия.

«Мурманский балкерный терминал соблюдает требования и условия по обеспечению эффективной и безопасной перевалки минеральных удобрений. Программа ремонта объектов комплекса минеральных удобрений – еще один шаг в этом направлении. План работ разбит на три этапа и продлится до 2026 года», - отметил исполнительный директор Мурманского балкерного терминала НТК Евгений Гуляев.

В настоящий момент на территории комплекса минеральных удобрений МБТ НТК расположены: станция разгрузки вагонов, три купольных склада, конвейерные галереи и пересыпные станции. В 2024 году планируется отремонтировать семь сооружений: железнодорожную эстакаду, две галереи транспортеров, здание погрузчиков, две перегрузочные станции и береговую станцию. В 2025 году будут отремонтированы следующие шесть и на 2026 год запланирован ремонт оставшейся части объектов. Всего в программу ремонта вошло 20 объектов комплекса. На объектах планируется заменить металлические конструкции, подверженные коррозии, выполнить пескоструйную обработку металлических конструкций и обновить антикоррозийную защиту. Также предполагается обновить обшивку из металлических профлистов, ограждающие конструкции кровли, креплений кабельных линий и лотков.

«Уже сформирован список приоритетных объектов. В данный момент идут ремонтные работы на железнодорожной эстакаде. Производится её усиление дополнительными металлическими связями и стойками с опорой на новые железобетонные фундаменты», - рассказал руководитель группы по капитальному строительству МБТ НТК Александр Дурягин.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254716%2Falbum-149919532_00%2Frev

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