В МБТ внедряют новые технологии и ставят рекорды
В ООО «Мурманский балкерный терминал» («МБТ»), находящемся на территории грузового района № 3 Мурманского морского торгового порта, поставлен рекорд общей суточной обработки железнодорожных вагонов. Он составил 381 единицу подвижного состава, в том числе - 128 вагонов с минеральными удобрениями. Ранее максимальное число выгруженных вагонов с минеральными удобрениями лишь в отдельные периоды 2018 года достигало 108.
Как отметил директор по логистике Сибирской угольной энергетической компании Денис Илатовский, в октябре
«Новая технология работы с подвижным составом оправдала себя, и уже в ноябре доказала свою эффективность, позволив терминалу ООО «МБТ» установить новый рекорд», - отметил директор по логистике СУЭК Денис Илатовский.
В компании рассчитывают на то, что в ближайшее время удастся дополнительно улучшить показатели суточной выгрузки вагонов. Соответствующая работа по оптимизации погрузочно-разгрузочных работ продолжается.