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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 15:30

В МБТ внедряют новые технологии и ставят рекорды

В ООО «Мурманский балкерный терминал» («МБТ»), находящемся на территории грузового района № 3 Мурманского морского торгового порта, поставлен рекорд общей суточной обработки железнодорожных вагонов. Он составил 381 единицу подвижного состава, в том числе - 128 вагонов с минеральными удобрениями. Ранее максимальное число выгруженных вагонов с минеральными удобрениями лишь в отдельные периоды 2018 года достигало 108.

Как отметил директор по логистике Сибирской угольной энергетической компании Денис Илатовский, в октябре 2020 г. в ООО «МБТ» был внедрён ряд технологических и организационных новшеств, которые позволили ускорить выгрузку минеральных удобрений. Их суть – в более оперативной подаче подвижного состава и сокращении сроков его обработки.

«Новая технология работы с подвижным составом оправдала себя, и уже в ноябре доказала свою эффективность, позволив терминалу ООО «МБТ» установить новый рекорд», - отметил директор по логистике СУЭК Денис Илатовский.

В компании рассчитывают на то, что в ближайшее время удастся дополнительно улучшить показатели суточной выгрузки вагонов. Соответствующая работа по оптимизации погрузочно-разгрузочных работ продолжается.

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