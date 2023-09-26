В медицинские колледжи Мурманской области поступили 525 студентов

В регионе проводится перспективная подготовка врачей. В медицинских вузах страны проходят обучение 307 студентов-целевиков и 72 ординатора. Более трети студентов учатся на медицинском факультете Мурманского арктического университета.

По окончании учебных заведений в этом году в медучреждения региона трудоустроены 44 врача, из них 15 целевиков и 29 ординаторов по узким специальностям: акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, гастроэнтеролог, врач-инфекционист, терапевт, рентгенолог, психиатр-нарколог, хирург, невролог, кардиолог, врач ультразвуковой диагностики, онколог.

В медицинских колледжах в этом году рекордный набор обучающихся на бюджетные места — в Мурманский и Кольский колледжи поступили 525 студентов. В этом году первые открыт ускоренный курс профессиональной подготовки для младшего медицинского персонала по специальности «Сестринское дело» из числа работников медучреждений.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках плана «На Севере – жить» разработан комплекс мер, направленных на улучшение кадровой ситуации в сфере здравоохранения. Благодаря различным мерам соцподдержки, которые постоянно дополняются новыми выплатами, за девять месяцев в Мурманской области на 89 врачей стало больше.

«При трудоустройстве по дефицитным специальностям врач может получить от 1 до 3 млн рублей. Прибывшие медицинские специалисты из других регионов получают выплаты районного коэффициента и «полярной надбавки» в полном объеме к заработной плате с первого дня работы в Мурманской области. Работники здравоохранения включены в приоритетный перечень потенциальных участников программы «Свой дом в Арктике» с возможностью получить сертификат на 1,5 млн руб. на строительство или покупку дома. В этом году этим правом воспользовались 26 человека», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, при устройстве на работу для медработников предусмотрена выплата единовременного пособия, ежемесячной надбавки к должностному окладу в течение первых трех лет работы после окончания образовательной организации, ежегодной разовой материальной помощи и разовой материальной помощи к отпуску, ежемесячной выплаты 25% к должностному окладу за работу и проживание в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа. Также медработники обеспечиваются служебным жильём или получают компенсацию оплаты аренды жилья за счет регионального бюджета до 25 тысяч рублей в месяц.

«На привлечение и удержание медицинских кадров в этом году из бюджета Мурманской области выделено более 2 млрд рублей. Меры, разработанные правительством региона, показывают свою эффективность, направлены на повышение привлекательности Мурманской области среди врачей и среднего медицинского персонала организаций квалифицированными кадрами и способствуют повышению доступности медицинской помощи жителям региона», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Фото: https://gov-murman.ru