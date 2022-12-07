В медицинских организациях региона вводятся меры по профилактике ОРВИ
В связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ, в медицинских организациях Мурманской области вводятся дополнительные меры по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций.
С 6 декабря и ориентировочно на ближайшие три недели приостановлено проведение профилактических мероприятий среди детей раннего возраста в детских поликлиниках, в частности, дни здорового ребёнка в поликлинике. Если ребёнок здоров, то посещение поликлиники с профилактическими целями рекомендуется отложить.
С 7 декабря в целях разделения потоков пациентов на базе подразделения Мурманской городской поликлиники №1 (ул. П. Морозова, 2/11) будет создан амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ.
Во всех без исключения медицинских организациях обеспечивается соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: температурного режима, режима проветривания, дезинфекции, обеззараживания воздуха, а также использования сотрудниками средств индивидуальной защиты.
Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует сделать профилактическую прививку против сезонного гриппа.
Как избежать заражения ковидом, гриппом и ОРВИ:
- сократить время пребывания в общественных местах;
- использовать защитную маску в местах массовых скоплений людей, в том числе в общественном транспорте;
- тщательно и регулярно мыть руки с мылом после посещения общественных мест;
- промывать полость носа после посещения общественных мест;
- не контактировать с людьми, имеющими признаки заболевания (чихают или кашляют);
- регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении;
- сделать прививку.