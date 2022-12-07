В медицинских организациях региона вводятся меры по профилактике ОРВИ

В связи с подъёмом заболеваемости ОРВИ, в медицинских организациях Мурманской области вводятся дополнительные меры по предупреждению распространения респираторных вирусных инфекций.

С 6 декабря и ориентировочно на ближайшие три недели приостановлено проведение профилактических мероприятий среди детей раннего возраста в детских поликлиниках, в частности, дни здорового ребёнка в поликлинике. Если ребёнок здоров, то посещение поликлиники с профилактическими целями рекомендуется отложить.

С 7 декабря в целях разделения потоков пациентов на базе подразделения Мурманской городской поликлиники №1 (ул. П. Морозова, 2/11) будет создан амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ.

Во всех без исключения медицинских организациях обеспечивается соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: температурного режима, режима проветривания, дезинфекции, обеззараживания воздуха, а также использования сотрудниками средств индивидуальной защиты.

Министерство здравоохранения Мурманской области настоятельно рекомендует сделать профилактическую прививку против сезонного гриппа.

Как избежать заражения ковидом, гриппом и ОРВИ:

- сократить время пребывания в общественных местах;

- использовать защитную маску в местах массовых скоплений людей, в том числе в общественном транспорте;

- тщательно и регулярно мыть руки с мылом после посещения общественных мест;

- промывать полость носа после посещения общественных мест;

- не контактировать с людьми, имеющими признаки заболевания (чихают или кашляют);

- регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку, увлажнять воздух в помещении;

- сделать прививку.