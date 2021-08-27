В медицинских учреждениях Мурманской области готовят помещения под новое оборудование

Капитальные ремонты помещений проведут в Мурманской городской поликлинике №1, областной детской клинической больнице и Кандалакшской ЦРБ. В них будет установлено рентгеновское оборудование. Новую технику закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Мурманской области, а также за счет средств из страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования и резервного фонда регионального правительства.

Установка рентгенографа в Кандалакшской районной больнице производится по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Во время визита в лечебное учреждение глава региона вместе с руководителем министерства здравоохранения Мурманской области и главным врачом больницы обсудили потребности пациентов ЦРБ. Было принято решение в ближайшее время укомплектовать больницу современным цифровым рентген-аппаратом за счёт резервного фонда регионального правительства.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего на подготовку безопасных помещений, соответствующих санитарным нормам и техническим требованиям, для установки аппаратуры в трех медицинских организациях потратят более 10 млн рублей.