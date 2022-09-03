В медицинской сфере Мурманской области средняя предлагаемая зарплата увеличилась на 1500₽

В Мурманской области, как сообщают эксперты hh.ru, средняя предлагаемая зарплата специалистов медицинской сферы увеличилась на 1500₽ по сравнению с августом прошлого года и на данный момент составляет 55000₽.

Количество вакансий в медицинской сфере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 1,2 раза и на данный момент составляет почти 350 новых рабочих предложений. Наибольшее количество вакансий для медиков размещено в Мурманске (67% вакансий от общего числа), Апатитах (9%) и Кандалакше (3% вакансий).

В основном работодатели ищут лечащих врачей (80% вакансий), врачей-экспертов, специалистов клинических исследований (по 76%), а также младший и средний персонал (10%).

Среди условий компании указывают полный рабочий день (87%), лишь в 11% вакансий можно встретить сменный график работы. Соискатели же в 34% резюме указывают, что хотят работать посменно. На полный рабочий день согласны 89% соискателей.

Вакансии в сфере медицины, Мурманская область: