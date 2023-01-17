В медорганизациях региона возобновили профосмотры, диспансеризацию и приёмы «узких» специалистов после резкого подъёма заболеваемости ОРВИ

В медицинских организациях региона отменяется ряд действовавших ранее ограничительных мер из-за сложной эпидобстановки.

В частности, в поликлиниках Мурманска, Апатитов, Кировска и Мончегорска возобновляется проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации населения. Также восстановлены плановые консультативные приёмы «узких» специалистов терапевтического профиля. Службы неотложной медицинской помощи в поликлиниках переходят на штатный режим работы.

Во всех медорганизациях возобновляется проведение профилактических мероприятий у детей раннего возраста. В стационаре Кольской ЦРБ снова открываются койки по профилям «гериатрия» и «неврология», которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с ОРВИ и пневмониями.

Прекращает работу амбулаторный центр диагностики и лечения пациентов с ОРВИ, действовавший на базе Мурманской городской поликлиники № 1.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, продолжат действовать ограничения на посещение пациентов в стационарах; а в поликлиниках также будут разделены потоки пациентов, имеющих признаки ОРВИ.