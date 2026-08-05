В Медучреждения Кольского Заполярья в 2026 году придут 150 новых медицинских специалистов

В 2026 году медицинские учреждения Мурманской области ожидают кадровое пополнение: на работу выйдут 150 новых специалистов, 66 из которых начнут трудиться непосредственно в первичном звене.

По региональным квотам в область приедут 69 человек (46% от общего числа новых кадров). В их числе 31 врач терапевтического, 27 хирургического и 11 диагностического профиля. Из них 43 специалиста отправятся работать в областные учреждения, а еще 29 пополнят первичное звено.

Новые кадры ждут в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре, Мурманской областной стоматологической поликлинике, Мурманском областном онкодиспансере, Мурманской станции переливания крови, а также в районных больницах Апатитов, Кировска, Кандалакши, Колы, Мончегорска, Оленегорска, Печенги и Североморска. Кроме того, по федеральной программе «Земский доктор» в область прибудут 24 специалиста.

«На сегодняшний день в подведомственных организациях работают 2500 врачей. В регионе достаточно высокий показатель обеспеченности специалистами — почти 45 на 10 тысяч населения. То есть план 2026 года мы уже перевыполняем. Текущая задача — донастроить работу первичного звена для максимальной эффективности. Важно подчеркнуть, что меры соцподдержки доказали свою эффективность: в ходе укрупнения мы сохранили весь штат. Ни один врач, оказывающий медпомощь, не покинул систему здравоохранения Мурманской области», — отметил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Регион уделяет особое внимание целевой подготовке кадров. В этом году ждем приезда 57 выпускников-целевиков. Они пополнят штат следующих медучреждений:

- 16 молодых врачей начнут работу в областной клинической больнице и ее филиалах (акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, онкологи, пульмонологи, врачи УЗИ и другие);

- 10 специалистов перейдут в областную детскую больницу (детские онкологи, хирурги, эндокринологи, педиатры);

- 11 врачей усилят областной многопрофильный и областной медицинский центры (неонатологи, генетики, кардиологи, неврологи).

В целом из числа целевиков 20 специалистов придут работать в первичное звено, а 13 продолжат трудиться в областных учреждениях.

Всего с 2021-го по 2025 годы в Мурманскую область прибыли почти 370 специалистов, включая выпускников специалитета и ординатуры. За последние пять лет уверенно растёт процент трудоустройства молодых кадров. Ежегодно в регион возвращаются порядка 85% выпускников ординатуры и 20% специалистов после специалитета. При этом 45% выпускников решают продолжить обучение в ординатуре. Доля тех, кто отказывается возвращаться в область, стабильно снижается и составляет в среднем лишь 30%, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572152/#&gid=1&pid=1