В медучреждения региона поступила техника для более точной диагностики зрения

В Мурманскую городскую поликлинику №2 и центральную районную больницу Североморска поставлено два автоматических рефкератометра, которые являются неотъемлемой частью современной диагностики глаз. Оборудование поставлено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, новая техника позволяет по результатам одного измерения быстро и точно получить максимум информации о состоянии оболочки роговицы глаза пациента. Это необходимо для выявления индивидуальных параметров зрения и дальнейшего подбора очков или контактных линз.

Фото: https://gov-murman.ru