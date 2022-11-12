Мурманская область. Арктика (16+)12.11.22 17:00
В медучреждения региона поступила техника для более точной диагностики зрения
В Мурманскую городскую поликлинику №2 и центральную районную больницу Североморска поставлено два автоматических рефкератометра, которые являются неотъемлемой частью современной диагностики глаз. Оборудование поставлено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, новая техника позволяет по результатам одного измерения быстро и точно получить максимум информации о состоянии оболочки роговицы глаза пациента. Это необходимо для выявления индивидуальных параметров зрения и дальнейшего подбора очков или контактных линз.
Фото: https://gov-murman.ru
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