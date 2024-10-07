В мероприятиях, посвящённых 108-летию со дня образования Мурманска, приняли участие более 7,5 тысячи северян

В пятницу, 4 октября, отмечалась 108-я годовщина со дня основания города-героя Мурманска. Праздничные гуляния в его честь состоялись в субботу на центральной площади Мурманска. В торжественных мероприятиях приняли участие более 7,5 тысячи северян. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания сообщил глава региона Андрей Чибис.

В субботу для жителей и гостей города были развернуты различные тематическое площадки.

Ленинградская улица вновь стала пешеходной – на ней было организовано шоу мыльных пузырей, научное шоу, играли уличные музыканты, проходили мастер-классы, выставка автомобилей, работали молодёжные зоны. В сквере на Ленинградской прошла концертная программа и выставка картин, на Пяти Углах выступили акробаты на шестах, уличный театр «За углом?», солист Мариинского театра Дмитрий Подражанец, творческие коллективы региона, а также известная группа «ДаБро».

От улицы Шевченко стартовал мотопробег, также состоялись легкоатлетические пробеги для взрослых и детей, турнир по фиджитал-футболу, лазертагу, работала площадка по робототехнике. На Семёновском озере прошёл заплыв «моржей», проведены соревнования на сапах. На улице Воровского традиционно развернулась гастрономическая ярмарка «На Севере – вкусно» с кулинарным шоу и дегустацией от ведущих шеф-поваров региона, развлекательной программой и мастер-классами.

В финале праздника гостей ждал концерт на главной площади с выступлением местных и приглашённых гостей.

«Программа была насыщенная и, судя по атмосфере и восторженным отзывам, – праздник прошёл на славу. Благодарю организаторов и артистов за такой ответственный подход к созданию праздничного настроения у жителей города. Ещё раз поздравляю жителей города. А также благодарю всех сотрудников правоохранительного блока, которые обеспечивали в этот день нашу безопасность, и, конечно же, медиков, которые как всегда на страже здоровья северян», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/