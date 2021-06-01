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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.21 11:15

В мероприятиях в рамках Дней предпринимательства в Мурманской области приняли участие более 2500 человек

С 13 апреля по 26 мая прошли Дни предпринимательства Мурманской области. Об итогах мероприятий рассказала в ходе оперативного совещания в правительстве министр развития Арктики и экономики региона Татьяна Русскова.

«Программа формировалась на основе предложений предпринимателей, бизнес объединений, единого волонтерского центра, инфраструктуры поддержки предпринимателей, Центра занятости и Отделения Банка России по Мурманской области. В онлайн и офлайн-форматах в мероприятиях приняли участие более 2500 человек», – отметила Татьяна Русскова.

Насыщенная программа была сформирована по 5 трекам: «Образовательный», «Открытые инновации в Арктике», «Прикладные вопросы», «Выставки-продажи» и «Итоги». Всего состоялось более 20 мероприятий, в числе которых тренинги, мастер-классы, выставки, конкурсы.

Также прошла встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с авторами инновационных проектов. По итогам встречи сформирован ряд поручений. По словам Татьяны Руссковой, в ближайшее время будет разработан  ряд дополнительным мер для поддержки высокотехнологичных проектов в нашем регионе.

В завершение цикла мероприятий состоялось расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области, на котором были объявлены результаты конкурса «Губернаторский стартап».

«Всего на конкурс было подано 144 заявки от предпринимателей области. Победителями стали 14 проектов, которые получили поддержку на сумму более 12 млн рублей», – рассказала министр.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, Татьяна Русскова напомнила о новых мерах поддержки, которые будут запущены в этом году. С 1 июля стартует образовательная программа «Старт самозанятых», которая будет включать занятия по развитию и продвижению микробизнеса и бизнес-кейсы от наставников. Также планируется внедрение специального кредита в размере до 500 тысяч рублей на льготных условиях для самозанятых граждан.

 

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