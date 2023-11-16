В местные бюджеты поступило 2,6 млн рублей от сумм штрафов за административные правонарушения северян

Подведены итоги деятельности административных комиссий Мурманской области за 9 месяцев текущего года. За этот период рассмотрено 3094 дела об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Большую часть - 91,7% (2837 дел) - составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения. Правонарушения в области торговли составили 8,2% (256 дел) от общего числа рассмотренных дел. Правонарушения в области установленных правил землепользования и застройки составили 0,1% (1 дело) от общего числа рассмотренных дел.

Более половины административных материалов (1673) рассмотрено по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан», протоколы по которой составляют сотрудники полиции. По статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (муниципального округа, городского округа)» рассмотрено 1143 дела. По статье 7.2 «Нарушение установленных правительством Мурманской области требований к содержанию и выгулу домашних животных в Мурманской области» (вступила в силу 3.07.2023) рассмотрено 14 дел.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесено 297 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий. За уклонение от исполнения административного наказания 8 правонарушителей подвергнуты обязательным работам, 253 - наказанию в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной суммы штрафа. По 28 материалам вынесены определения о прекращении производства по делу либо о возврате протокола на доработку.

В местные бюджеты в отчётный период поступило 2,6 миллионов рублей сумм штрафов.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, всего в регионе 14 административных комиссий, действующих на территориях муниципальных образований со статусом городского (муниципального) округа и муниципального района (кроме закрытых административно-территориальных образований п. Видяево, г. Заозерск, г. Островной, а также Ловозерского и Терского районов, в которых полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделены мировые судьи).