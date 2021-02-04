В местные бюджеты поступило более 16,2 миллиона рублей сумм штрафов за административные правонарушения

Подведены итоги деятельности административных комиссий Мурманской области за прошедший год. Рассмотрено более 7,5 тысячи дел об административных правонарушениях, ответственность за которые установлена Законом Мурманской области «Об административных правонарушениях».

Большую часть – 95,6% (7220 дел) – составили дела об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, здоровье и благополучие населения. Правонарушения в области торговли составили 4,3% (329 дел) от общего числа рассмотренных дел. Также административными комиссиями было рассмотрено 7 дел о нарушении установленных правил землепользования и застройки, что составило 0,1% от общего числа.

Около половины административных материалов (3691 дело) рассмотрено по статье 6 «Нарушение тишины и покоя граждан», протоколы по которой составляют сотрудники полиции. По статье 2 «Нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа)» рассмотрено 3515 дел.

В отношении правонарушителей, не уплативших административный штраф в установленный срок, мировыми судьями вынесено 495 решений по протоколам, составленным уполномоченными лицами административных комиссий. За уклонение от исполнения административного наказания 10 правонарушителей подвергнуты обязательным работам. Остальным назначено наказание в виде штрафа в двойном размере от неуплаченной суммы штрафа.

В местные бюджеты в отчётный период поступило более 16,2 миллиона рублей сумм штрафов.

Как сообщает Министерство юстиции Мурманской области, всего в регионе 14 административных комиссий, действующих на территориях муниципальных образований со статусом городского (муниципального) округа и муниципального района (кроме закрытых административно-территориальных образований Видяево, Заозерск, Островной, а также Ловозерского и Терского районов, в которых полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях наделены мировые судьи).