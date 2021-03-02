В металлургическом цехе Кольской ГМК прекращено пирометаллургическое производство

1 марта произведён последний розлив медных анодов, а накануне остановлены отражательные печи и конверторы. Закрытие пирометаллургии позволит сократить выбросы диоксида серы в Мончегорске до величины менее 30 тысяч тонн в год.

Медеплавильное производство Кольской ГМК образовано в 1979 году, за это время цех выпустил более 3 млн тонн анодной и около 2,5 млн тонн катодной меди. Прекращение работы плавильных агрегатов - первый этап остановки медной ветки компании. На втором этапе, в начале апреля, после выработки накопленных остатков незавершенного производства прекратит работу электролизное отделение. Затем начнётся зачистка производственных помещений и металлургических агрегатов от медьсодержащих материалов. Весь концентрат, который перерабатывался в металлургическом цехе, будет отправляться для производства готовой продукции в Заполярный филиал «Норникеля». Для этого задействуют узел отгрузки концентрата рафинировочного цеха Кольской ГМК.

- Демонтаж производственных помещений и зданий начнётся в 2022 году, – сообщил начальник металлургического цеха Вадим Меньшенин. – В конечном итоге мы должны получить чистую и ровную территорию, в соответствии с установленными требованиями природоохранного законодательства.

Металлургический цех Кольской ГМК в Мончегорске - устаревшее с точки зрения требований экологии подразделение компании. Его закрытие является очередным шагом «Норникеля» в реализации комплексной экологической программы, призванной существенно сократить воздействие на окружающую среду на всех производственных площадках. Ранее компания уже закрывала крупные устаревшие производства - Никелевый завод в Норильске в 2016 году и плавильный цех в Никеле в 2020 году.

В совокупности остановка плавильного производства Кольской ГМК в Никеле и металлургического цеха в Мончегорске приведёт к снижению выбросов диоксида серы на Кольском полуострове по итогам 2021 года на 85% по сравнению с 2015 годом.

Закрытие металлургического цеха затронет порядка 700 работников Кольской ГМК и компании «Печенгастрой». Сотрудники, которые приняли решение прекратить трудовую деятельность, получат все предусмотренные законом выплаты. Для тех, кто продолжит работу в компании предусмотрены возможности переобучения, помощь при переезде, если это необходимо, сохранение достигнутого уровня заработной платы на год, адаптации на новом рабочем месте.