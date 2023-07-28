В металлургической отрасли спрос на персонал вырос на 23% за год
В июле в России празднуют День металлурга. Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от металлургических компаний и выяснили, в каких специалистах сегодня нуждается отрасль.
За первое полугодие 2023 года в России было открыто 144,5 тысячи вакансий в металлургии, из них более 12 тысяч – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал для металлургических предприятий вырос на 23% по России в целом, а также на 10% по всем регионам СЗФО (первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года). В регионах СЗФО сильнее всего спрос на металлургов вырос в Петербурге (+17% новых вакансий за год), Коми (+10%), Ленобласти (+2%), Калининградской области (+5%), в Псковской области (+6%).
Топ-10 регионов по доле вакансий от компаний из отрасли «Металлургия, металлообработка», I полугодие 2023
|
Регион
|
Рыночный диапазон предлагаемых
з\п до вычета НДФЛ (₽)
|
Динамика
год к году
|
Доля от общего
кол-ва вакансий
в отрасли
|
Свердловская область
|
50 000 - 103 448
|
+46%
|
7,7%
|
Москва
|
74 713 - 137 931
|
+9%
|
7,7%
|
Челябинская область
|
51 724 - 108 046
|
+48%
|
6,4%
|
Санкт-Петербург
|
63 218 - 114 943
|
+17%
|
5,3%
|
Московская область
|
60 000 - 110 000
|
+28%
|
4,3%
|
Нижегородская область
|
52 874 - 118 391
|
+29%
|
3,8%
|
Кемеровская область
|
45 977 - 80 460
|
+20%
|
3,3%
|
Республика Татарстан
|
57 471 - 114 943
|
+24%
|
3,2%
|
Республика Башкортостан
|
68 966 - 132 184
|
+31%
|
3,1%
|
Красноярский край
|
63 218 - 137 983
|
-19%
|
3,1%
Сегодня местные компании из отрасли «Металлургия, металлообработка» чаще всего находятся в поисках токарей (8% вакансий), слесарей (7%), разнорабочих (7%), сварщиков (6%), менеджеров по продажам (5%), инженеров-конструкторов (4%), машинистов (3%), водителей (3%), операторов станков с ЧПУ (3%) и электромонтажников (3%).
Топ-15 самых востребованных специализаций в компаниях из отрасли «Металлургия, металлообработка», июль 2023
|
Специализация
|
Доля от общего кол-ва
вакансий в отрасли
|
Рыночный диапазон предлагаемых
з\п до вычета НДФЛ (₽)
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
7,6%
|
109 195 - 144 828
|
Слесарь, сантехник
|
7,3%
|
57 471 - 114 943
|
Разнорабочий
|
6,7%
|
51 724 - 97 000
|
Сварщик
|
6,0%
|
80 460 - 143 170
|
Менеджер по продажам
|
5,3%
|
57 471 - 126 437
|
Инженер-конструктор, проектировщик
|
3,6%
|
57 471 - 103 448
|
Машинист
|
3,4%
|
63 218 - 137 931
|
Водитель
|
3,3%
|
51 724 - 121 264
|
Оператор станков с ЧПУ
|
3,3%
|
68 966 - 149 425
|
Электромонтажник
|
2,8%
|
51 724 - 114 943
|
Технолог
|
2,2%
|
52 874 - 100 000
|
Оператор производственной линии
|
2,1%
|
45 977 - 75 000
|
Бухгалтер
|
1,9%
|
45 977 - 72 414
|
Начальник смены, мастер участка
|
1,9%
|
57 471 - 97 701
|
Кладовщик
|
1,6%
|
45 000 - 64 368
Диапазон средних предлагаемых зарплат в металлургических компаниях страны составляет 55-120 тысяч рублей (год назад – 46-106 тысяч).
По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», лидерами среди металлургических компаний по количеству, открытых за январь-июнь 2023 года вакансий, стали Уральская горно-металлургическая компания, «Норникель», «Highland Gold», «Северсталь», Объединенная металлургическая компания, Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Группа «НЛМК», «ЕВРАЗ», Группа Компаний «Мечел», Трубная Металлургическая Компания.
Фото предоставлено пресс-службой КГМК.