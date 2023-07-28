В металлургической отрасли спрос на персонал вырос на 23% за год

В июле в России празднуют День металлурга. Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от металлургических компаний и выяснили, в каких специалистах сегодня нуждается отрасль.

За первое полугодие 2023 года в России было открыто 144,5 тысячи вакансий в металлургии, из них более 12 тысяч – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал для металлургических предприятий вырос на 23% по России в целом, а также на 10% по всем регионам СЗФО (первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года). В регионах СЗФО сильнее всего спрос на металлургов вырос в Петербурге (+17% новых вакансий за год), Коми (+10%), Ленобласти (+2%), Калининградской области (+5%), в Псковской области (+6%).

Топ-10 регионов по доле вакансий от компаний из отрасли «Металлургия, металлообработка», I полугодие 2023

Регион Рыночный диапазон предлагаемых з\п до вычета НДФЛ (₽) Динамика год к году Доля от общего кол-ва вакансий в отрасли Свердловская область 50 000 - 103 448 +46% 7,7% Москва 74 713 - 137 931 +9% 7,7% Челябинская область 51 724 - 108 046 +48% 6,4% Санкт-Петербург 63 218 - 114 943 +17% 5,3% Московская область 60 000 - 110 000 +28% 4,3% Нижегородская область 52 874 - 118 391 +29% 3,8% Кемеровская область 45 977 - 80 460 +20% 3,3% Республика Татарстан 57 471 - 114 943 +24% 3,2% Республика Башкортостан 68 966 - 132 184 +31% 3,1% Красноярский край 63 218 - 137 983 -19% 3,1%

Сегодня местные компании из отрасли «Металлургия, металлообработка» чаще всего находятся в поисках токарей (8% вакансий), слесарей (7%), разнорабочих (7%), сварщиков (6%), менеджеров по продажам (5%), инженеров-конструкторов (4%), машинистов (3%), водителей (3%), операторов станков с ЧПУ (3%) и электромонтажников (3%).

Топ-15 самых востребованных специализаций в компаниях из отрасли «Металлургия, металлообработка», июль 2023

Специализация Доля от общего кол-ва вакансий в отрасли Рыночный диапазон предлагаемых з\п до вычета НДФЛ (₽) Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 7,6% 109 195 - 144 828 Слесарь, сантехник 7,3% 57 471 - 114 943 Разнорабочий 6,7% 51 724 - 97 000 Сварщик 6,0% 80 460 - 143 170 Менеджер по продажам 5,3% 57 471 - 126 437 Инженер-конструктор, проектировщик 3,6% 57 471 - 103 448 Машинист 3,4% 63 218 - 137 931 Водитель 3,3% 51 724 - 121 264 Оператор станков с ЧПУ 3,3% 68 966 - 149 425 Электромонтажник 2,8% 51 724 - 114 943 Технолог 2,2% 52 874 - 100 000 Оператор производственной линии 2,1% 45 977 - 75 000 Бухгалтер 1,9% 45 977 - 72 414 Начальник смены, мастер участка 1,9% 57 471 - 97 701 Кладовщик 1,6% 45 000 - 64 368

Диапазон средних предлагаемых зарплат в металлургических компаниях страны составляет 55-120 тысяч рублей (год назад – 46-106 тысяч).

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», лидерами среди металлургических компаний по количеству, открытых за январь-июнь 2023 года вакансий, стали Уральская горно-металлургическая компания, «Норникель», «Highland Gold», «Северсталь», Объединенная металлургическая компания, Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Группа «НЛМК», «ЕВРАЗ», Группа Компаний «Мечел», Трубная Металлургическая Компания.

Фото предоставлено пресс-службой КГМК.