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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.23 12:00

В металлургической отрасли спрос на персонал вырос на 23% за год

В июле в России празднуют День металлурга. Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии от металлургических компаний и выяснили, в каких специалистах сегодня нуждается отрасль.

За первое полугодие 2023 года в России было открыто 144,5 тысячи вакансий в металлургии, из них более 12 тысяч – в регионах СЗФО. За год спрос на персонал для металлургических предприятий вырос на 23% по России в целом, а также на 10% по всем регионам СЗФО (первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года). В регионах СЗФО сильнее всего спрос на металлургов вырос в Петербурге (+17% новых вакансий за год), Коми (+10%), Ленобласти (+2%), Калининградской области (+5%), в Псковской области (+6%).

Топ-10 регионов по доле вакансий от компаний из отрасли «Металлургия, металлообработка», I полугодие 2023

Регион

Рыночный диапазон предлагаемых

 з\п до вычета НДФЛ (₽)

Динамика

 год к году

Доля от общего

кол-ва вакансий

в отрасли

Свердловская область

50 000 - 103 448

+46%

7,7%

Москва

74 713 - 137 931

+9%

7,7%

Челябинская область

51 724 - 108 046

+48%

6,4%

Санкт-Петербург

63 218 - 114 943

+17%

5,3%

Московская область

60 000 - 110 000

+28%

4,3%

Нижегородская область

52 874 - 118 391

+29%

3,8%

Кемеровская область

45 977 - 80 460

+20%

3,3%

Республика Татарстан

57 471 - 114 943

+24%

3,2%

Республика Башкортостан

68 966 - 132 184

+31%

3,1%

Красноярский край

63 218 - 137 983

-19%

3,1%

Сегодня местные компании из отрасли «Металлургия, металлообработка» чаще всего находятся в поисках токарей (8% вакансий), слесарей (7%), разнорабочих (7%), сварщиков (6%), менеджеров по продажам (5%), инженеров-конструкторов (4%), машинистов (3%), водителей (3%), операторов станков с ЧПУ (3%) и электромонтажников (3%).

Топ-15 самых востребованных специализаций в компаниях из отрасли «Металлургия, металлообработка», июль 2023

Специализация

Доля от общего кол-ва

 вакансий в отрасли

Рыночный диапазон предлагаемых

 з\п до вычета НДФЛ (₽)

Токарь, фрезеровщик, шлифовщик

7,6%

109 195 - 144 828

Слесарь, сантехник

7,3%

57 471 - 114 943

Разнорабочий

6,7%

51 724 - 97 000

Сварщик

6,0%

80 460 - 143 170

Менеджер по продажам

5,3%

57 471 - 126 437

Инженер-конструктор, проектировщик

3,6%

57 471 - 103 448

Машинист

3,4%

63 218 - 137 931

Водитель

3,3%

51 724 - 121 264

Оператор станков с ЧПУ

3,3%

68 966 - 149 425

Электромонтажник

2,8%

51 724 - 114 943

Технолог

2,2%

52 874 - 100 000

Оператор производственной линии

2,1%

45 977 - 75 000

Бухгалтер

1,9%

45 977 - 72 414

Начальник смены, мастер участка

1,9%

57 471 - 97 701

Кладовщик

1,6%

45 000 - 64 368

Диапазон средних предлагаемых зарплат в металлургических компаниях страны составляет 55-120 тысяч рублей (год назад – 46-106 тысяч).

По данным аналитического сервиса «Люди в цифрах», лидерами среди металлургических компаний по количеству, открытых за январь-июнь 2023 года вакансий, стали Уральская горно-металлургическая компания, «Норникель», «Highland Gold», «Северсталь», Объединенная металлургическая компания, Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Группа «НЛМК», «ЕВРАЗ», Группа Компаний «Мечел», Трубная Металлургическая Компания.

Фото предоставлено пресс-службой КГМК.

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