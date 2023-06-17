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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.23 12:00

В Международном конкурсе, посвящённом 85-летию со дня рождения Вячеслава Зайцева, победили юные модельеры из Полярных Зорь

Подведены итоги Международного детского творческого проекта «Территория успеха: Мода». Победителями в номинациях «Всё, что во мне есть хорошего, – всё от мамы» и «Мамино платье» стали участники из Полярных Зорь: Алиса Калмакова, Алёна Челпановская и Милана Челпановская.

Победители из Полярных Зорь примут участие в обучающих занятиях, которые проведут известные эксперты модной индустрии: Наталья Козлова – международный обозреватель моды, тележурналист и писатель, Игорь Чапурин – российский модельер, основатель модного бренда, заслуженный художник Российской Федерации, Сергей Глебушкин – собиратель русского народного костюма и другие. Затем последует обучение на творческом интенсиве, финалом которого станет яркий гала-показ созданной по эскизам коллекции одежды. Это модное событие запланировано на конец года.

«Поддерживая участие наших детей в таком масштабном творческом проекте, как «Территория успеха: Мода», мы раскрываем их таланты, прививаем им любовь к культурному наследию, истории русского костюма. Организованное обучение в рамках проекта позволит юным участникам погрузиться в профессию дизайнера, увидеть результаты своих усилий, поверить в собственные силы. Кто знает, может быть в будущем они станут известными деятелями искусства?» – отметил значимость конкурса заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов.

Всего в 2023 году участниками из городов атомной промышленности был представлен 1371 эскиз в 11 «модных» номинациях.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, проект «Территория успеха: Мода» учрежден Фондом «АТР АЭС» в 2019 году и проводится ежегодно при поддержке Госкорпорации «Росатом», Концерна «Росэнергоатом», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», администраций муниципальных образований атомных городов, в том числе зарубежных городов-побратимов из Абхазии, Беларуси и Венгрии, а также РГУ им. А.Н. Косыгина, Культурно-просветительского фонда «Магия моды», МОО «Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте».

Диалог с молодёжью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора также уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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