В Международный день художника можно посетить выставки на всех площадках Мурманского областного художественного музея

8 декабря отмечается Международный день художника, утвержденный в 2007 году Международной Ассоциацией «Искусство народов мира». В честь этого события Мурманский областной художественный музей запускает акцию «Artmmuseum-51».

8 декабря будет организовано посещение любой выставки на всех трёх площадках музея. (6+)

Главное здание Мурманского областного художественного музея (ул. Коминтерна, 13):

постоянная экспозиция «Отечественное изобразительное искусство XVII-XXI веков». Из собрания музея;

постоянная экспозиция «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России». Из собрания музея;

мультимедийное пространство «Умная гостиная»;

выставка «В авангарде». Живопись А.Ф. Самоделова. Фотографии А.Е. Говорова. п.г.т. Мурмаши, Мурманская область;

выставка «Графические миры Владимира Воробья. 1924-2000. К 100-летию со дня рождения художника. Мончегорск».

Отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, 3 (второй этаж):

постоянная тактильная выставка «Скульптура XX-XXI вв.»;

«Художественные промыслы России. Часть 4». Из собрания музея;

«Живопись В.В. Крайнева (1879-1955). К 145-летию со дня рождения художника». Из собрания музея;

«Прикоснуться к Арктике». Тактильные барельефы. Проект Мурманского Арктического университета;

выставка «Живопись, графика А.А. Яковлева (1934-2012). К 90-летию со дня рождения». Из собрания музея.

Отдел народного искусства и ремёсел (ул. Книповича, 23а):

49-я выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 10 лет открытия Дома ремёсел;

постоянная экспозиция «Делу время, потехе час. Художественная обработка дерева». Из собрания музея.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457267803%2Falbum-11742142_00%2Frev