В Международный день семьи школьники из Видяево побывали в областном краеведческом музее

Мероприятие состоялось по инициативе председателя регионального парламента Сергея Дубового. Экскурсия для видяевских школьников в краеведческий музей была организована по просьбам семей участников СВО.

– Поддержка участников СВО и членов их семей – ключевое направление народной программы и стратегического плана «На Севере – жить». Огромное спасибо руководству и сотрудникам музея за поддержку инициативы, – отметил Сергей Дубовой. – Наш музей по праву считается крупнейшим и самым авторитетным историко-культурным центром Заполярья. После реконструкции здание сохранило свою атмосферу и приобрело современный облик. Создано 14 тематических залов, с помощью которых можно совершить путешествие по Мурманской области из прошлого в настоящее. Безусловно, увидеть уникальные экспонаты зала о Великой Отечественной войне на Мурмане – это событие для каждого юного видяевца. Уверен, они по достоинству оценят современные технологии, которые делают посещение музея увлекательным и незабываемым.

В марте 2025 года историческое здание музея было открыто после реконструкции, в результате которой все постоянные экспозиции были полностью переделаны с применением современных технологий. Ребята посетили несколько обновленных залов. Ключевой из них – «Зал Победы».

– Здесь очень красиво, – поделилась впечатлениями ученица выпускного класса из Видяево, – Очень интересно узнать, как выглядел город Мурманск, что происходило в нашей области в годы Великой Отечественной войны. Я увлекаюсь историей, планирую стать учителем и, конечно, эти знания мне пригодятся.

В ЗАТО Видяево уделяется значительное внимание патриотическому воспитанию молодежи, подчеркнул Сергей Дубовой и напомнил, что по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Знать, чтобы помнить» в рамках проекта «Историческая память» историко-краеведческий музей видяевской школы №1 занял первое место в номинации «Лучший сельский музей».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32551/