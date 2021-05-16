В Международный день семьи выдающиеся семьи Мурманской области получили награды

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялось областное праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню семьи. В торжественной обстановке заполярным семьям были вручены заслуженные награды. С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Выражаю глубокую признательность семьям, где взаимоотношения родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу, – отметила Елена Дягилева. – Пусть в ваших семьях всегда царят взаимопонимание и любовь! Мира, тепла, любви и благополучия вам и вашим детям!».

За заслуги в укреплении института семьи, достойное воспитание детей и большой личный вклад в развитие лучших семейных традиций Почетным знаком Мурманской области «Материнская слава» награждены многодетные мамы – все жительницы областного центра: Анастасия Баева, Инна Воронова, Нина Котельникова.

За достойное выполнение родительского долга 18 семьям, проживающим на территории области, вручены Памятные адреса губернатора Мурманской области.

За ответственное отношение к сохранению семейных ценностей многодетной семье Точилиных из Сафоново вручено Благодарственное письмо Мурманской областной Думы.

Кроме того, Благодарственными письмами губернатора Мурманской области отмечены победители девяти номинаций регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»: семья Щербининых из Никеля (номинация «Многодетная семья»); семья Малышевых из Снежногорска (номинация «Молодая семья»); семья Одеговых из Кильдинстроя (номинация «Сельская семья»; семья Михеевых из Кировска (номинация «Золотая семья России»); семья Гусевых из Мурманска (номинация «Семья – хранитель традиций»); семья Бут из Полярного (номинация «Лучшая творческая семья»); семья Смирновых из ЗАТО г. Североморск (номинация «Спортивная семья)»; семья Гультяевых из Кандалакши (номинация «Приемная семья») и Андрей Козлов из Никеля (специальная номинация «Отец года»).

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, после награждения для гостей праздничного мероприятия состоялся концерт с участием творческих коллективов Мурманской области.