В Международный день защиты детей губернатор Андрей Чибис объявил о старте благотворительной акции «Коробка храбрости»

Её ежегодно проводят сторонники партии «Единая Россия» для детей, находящихся на длительном лечении.

«Когда ребёнок сталкивается с тяжёлой болезнью, лечение – это долгий и сложный путь. Помочь детям справиться с тревогой и подарить немного радости может каждый», – отметил глава региона.

После медицинской процедуры ребёнок может выбрать из специального бокса небольшую игрушку – приз за смелость. В прошлом году северяне собрали более 24 тысяч таких подарков.

«Коробки храбрости» вновь установят во всех муниципалитетах. Присоединиться к акции могут все желающие.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, принимаются новые игрушки в заводской упаковке: машинки, куклы, конструкторы, настольные игры, раскраски. Мягкие, бьющиеся и острые предметы не принимаются.

Сбор продлится до 1 июля, 6 июля подарки передадут в больницы.

