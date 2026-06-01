В Международный день защиты детей губернатор Андрей Чибис объявил о старте благотворительной акции «Коробка храбрости»
Её ежегодно проводят сторонники партии «Единая Россия» для детей, находящихся на длительном лечении.
«Когда ребёнок сталкивается с тяжёлой болезнью, лечение – это долгий и сложный путь. Помочь детям справиться с тревогой и подарить немного радости может каждый», – отметил глава региона.
После медицинской процедуры ребёнок может выбрать из специального бокса небольшую игрушку – приз за смелость. В прошлом году северяне собрали более 24 тысяч таких подарков.
«Коробки храбрости» вновь установят во всех муниципалитетах. Присоединиться к акции могут все желающие.
Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, принимаются новые игрушки в заводской упаковке: машинки, куклы, конструкторы, настольные игры, раскраски. Мягкие, бьющиеся и острые предметы не принимаются.
Сбор продлится до 1 июля, 6 июля подарки передадут в больницы.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/429797/?sphrase_id=7452382#&gid=1&pid=9