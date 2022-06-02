В Международный день защиты детей в десяти общеобразовательных учреждениях заполярной столицы стартовала первая смена летних оздоровительных лагерей

Один из них 1 июня был открыт на базе гимназии №10 областного центра.

За три летних месяца 2000 мурманских школьников смогут отдохнуть и провести время с пользой. Важно отметить, что стоимость пребывания ребёнка в таком городском лагере не меняется последние несколько лет и составляет 1050 рублей за одну смену, что является хорошей социальной поддержкой для многих мурманских семей.

Для удобства детей оздоровительные лагеря расположены во всех округах города, в том числе в жилом районе Росляково.

Организаторы летнего отдыха подготовили разнообразную программу, направленную на развитие творческих способностей у ребят и заряд положительных эмоций от общения со сверстниками. В течение оздоровительной смены школьников ждут экскурсии в музеи и выставочные центры города, походы в театры и кино, прогулки по знаковым местам города-героя, участие в творческих мастер-классах.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22445&page=1