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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.26 11:30

В Международный день защиты детей в медучреждениях Мурманской области провели праздник для маленьких пациентов

В детских медицинских учреждениях региона прошли праздничные мероприятия, организованные для маленьких пациентов, проходящих амбулаторное и стационарное лечение.

В Мурманской областной детской клинической больнице была организована культурно-развлекательная программа. Для детей было организовано шоу гигантских мыльных пузырей, аквагрим и театрализованное представление с участием сказочных персонажей.

В детских поликлиниках Мурманска маленьких гостей встречали герои мультфильмов и веселый клоун, они раздавали детям воздушные шары. Для детей была организована лотерея с призами.

Клоуны заглянули в гости к детям в Центр реабилитации в Апатитах. Для ребят и их родителей прошел семейный праздник с конкурсами. Также в Центре открылась выставка детских работ по декоративно-прикладному искусству «Цветочное Лето».

Сотрудники Мурманской областной стоматологической поликлиники для маленьких пациентов областной детской клинической больницы подарили полезные подарки.

В детских поликлиниках Ковдорской и Мончегорской ЦРБ создали праздничную атмосферу, организовали конкурс детского рисунка, дети получали поздравления и подарки. Специалисты Кандалакшской ЦРБ в детских оздоровительных лагерях на базе школ провели лекции по темам «Здоровое питание» и «Здоровый образ жизни».

В Перинатальном центре и родильном доме Мурманска сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В. П. Махаевой поздравили мам, чьи дети родились в День защиты детей. Вручили подарки: книгу для родителей с советами по воспитанию ребенка и уходу за ним, книгу для чтения малыша и комплект памяток для мам о пособиях, льготах и их правах.

«Создание комфортных условий для маленьких пациентов и их родителей в медицинских учреждениях региона — один из приоритетов Министерства здравоохранения Мурманской области. В рамках национальных проектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья», народной программы «На Севере – жить!» ремонтируются детские поликлиники региона, обновляется необходимое оборудование, планируется строительство нового современного здания Мурманской областной детской клинической больницы. Мы стремимся не только обновить стены и крыши, но и создать благоприятную психоэмоциональную обстановку в медучреждениях с оборудованием помещений игровыми модулями, комфортными зонами ожидания», – отметила заместитель министра здравоохранения Виктория Эрисе.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568803/#&gid=1&pid=14

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