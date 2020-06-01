В Международный день защиты детей в Мурманске заработали фонтаны

Одним из первых запущен фонтан в сквере на ул. Зои Космодемьянской. Перед началом сезона была произведена проверка всех компонентов фонтанных комплексов (чаш, насосных камер и их оборудования), выполнена работа по замене подводной распределительной коробки, заменена окантовки защитных решеток в чашах фонтана на алюминиевые.

— На сегодняшний день в городе семь фонтанов. Фонтаны в скверах на ул. Ленинградской и на Пяти Углах запущены в тестовом режиме. Сейчас устраняются все технические недочеты, и уже к вечеру фонтаны заработают на полную мощность, — рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай.

На озерах Глубоком и Семёновском водные комплексы будут подключены до середины июня по мере таяния ледяного покрова. На Семеновском озере каркас фонтана уже поднят, проводится проверка болтового соединения и установка форсунок.