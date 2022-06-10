В Междуречье пройдёт фестиваль молока и фермерской продукции

В эти выходные на стадионе сельского поседения Междуречье пройдёт традиционный фестиваль молока и фермерской продукции «МолоКола-фест». Праздник, внесенный в список региональных брендовых мероприятий, состоится 11 июня в посёлке уже в четвертый раз.

Фестиваль учреждён администрациями Кольского района и сельского поселения Междуречье совместно с Междуреченским сельским домом культуры. Участие в «МолоКола-фесте» примут представители предприятий и личных подсобных хозяйств Кольского района и других муниципалитетов Мурманской области.

На фестивале можно будет принять участие в бесплатной дегустации и традиционной ярмарке рыбы, продукции из оленины и, конечно, молочной продукции. Гости праздника также смогут приобрести сувениры. Для юных северян подготовят игры, конкурсы и другие развлечения.

В рамках концертной программы фестиваля свои номера представят лучшие творческие коллективы Мурманской области: ансамбль народной песни «Любава» областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, ансамбль народной песни «Россия» Дворца культуры «Строитель» (г.Североморск) и ансамбль народной песни «Снежица» Кольского районного Центра культуры.

Программа фестиваля начнется в 13.00. Подробности о мероприятии можно найти странице фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457261840%2Fwall-139605315_18891